AMLO celebra sorteo que eligió a Taddei para encabezar al INE; ‘la gente juzgará a Córdova’

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya elegido por un sorteo a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), donde Guadalupe Taddei encabezará la presidencia del organismo vigilante.

Al hablar de la nueva consejera presidenta, dijo que se trata de una funcionara con amplia experiencia en materia electoral a la par que es una mujer honesta, y progresista por lo que consideró que sería incapaz de actuar como Lorenzo Córdova a quien señaló de beneficiar a los poderes conservadores.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que el método de insaculación es el que más transparencia aporta en las designaciones y evita que haya un reparto entre los partidos políticos de este tipo de cargos.

“Yo celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo porque había 20 candidatos, mujeres y hombres, y quedaron cuatro y fue mediante insaculación, entonces lo veo bien y como lo dije la vez pasada había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, vicio, de repartirse entre los partidos los cargos”, comentó.

Respecto a la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes se han enfrentado a su administración censurando las reformas a las leyes electorales, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que ahora que se retiran de los cargos públicos será la gente la que evalúe su actuar.

Lee: Por tómbola eligen a consejeros; Guadalupe Taddei es la nueva presidenta del INE

Al igual que lo ha hecho en días pasados, López Obrador criticó que los consejeros salientes hayan mentido a la población respecto a los alcances de su proyecto de reforma constitucional en material electoral al asegurar que sólo buscaron seguir abusando del presupuesto federal con privilegios.

“Esta es una manera más democrática de elegir. Los que se van, pues ya la gente va a juzgarlos como tiene que juzgar a todos. Siento que se mintió, se engañó a muchos ciudadanos con las reformas, se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia, que el INE no se tocaba, que iba a desaparecer el INE, cuando lo que se buscaba es de que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones, que no existas tantos diputados y senadores plurinominales, que no haya listas”, apuntó.

López Obrador insistió que las nuevas autoridades electorales deben procurar adelgazar el aparato operativo del INE eliminando las partidas presupuestales destinadas a las prestaciones como el “seguro individualizado de separación”.

Taddei, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza, fueron seleccionados por un periodo de 2023 a 2032 y serán los encargados de organizar la elección federal de 2024, donde se votará al próximo presidente del país, así como a los 628 diputados y senadores, y a gobernadores.

Suscríbete a Forbes México