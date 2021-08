AMLO ve comportamientos anormales en niños; urge a regresar a aulas

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a advertir la necesidad de regresar a la escuela de manera presencial, ya que por la exposición prolongada a los videojuegos y el encierro por la pandemia, los niños ya experimentan comportamientos anormales.

En su conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional, el mandatario federal criticó los contenidos vertidos en los videojuegos y la exposición que tienen los menores a diversas temáticas que pueden resultar dañinas para su formación.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que hasta el momento no hay riesgos mayores por el retorno de los niños a las escuelas y aseguró que su gobierno se mantendrá vigilante de las normas sanitarias.

“No hay riesgos, sí se presentarán problemas vamos a actuar, estamos pendientes nosotros, siempre hemos estado atentos y además lo saben los papás, las mamás, no hay comportamientos normales ya en muchos niños por tanto tiempo en el encierro y esas practicas”, expresó.

“Que no sea sólo por el teléfono, se han creado mecanismos donde tienen juegos de Nintendo y participan dos o tres, no se conocen, no se ven, incluso de otros países y quién analiza los contenidos de esos juegos, (hay) mucha violencia”, agregó.

En ese sentido, López Obrador reprochó que sus adversarios políticos y medios de comunicación tengan una campaña contra el regreso a las aulas y propicien afectaciones a la sociedad mexicana.

“Eso es perverso, es de canallas que por las diferencias que tenemos con los corruptos, con los dueños de los medios de información, se usen estos casos como bandera porque a nosotros no nos afecta pero sí afectan mucho a la gente, a la educación, son muy irracionales nuestros adversarios”, afirmó.

El regreso a clases presenciales está pactado para el próximo 30 de agosto en todo el país y tendrá un carácter voluntario.

