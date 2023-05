AMLO confirma espionaje a Encinas, pero dice que el Ejército no fue ni utilizó Pegasus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, le comentó haber sido víctima de espionaje, no obstante, negó que éste haya sido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la utilización del malware Pegasus.

De acuerdo con testimonios recabados por The New York Times, el funcionario federal ha sido espiado en repetidas ocasiones con Pegasus. Aunque el diario reconoció que no cuenta con pruebas fidedignas sobre la infiltración del teléfono afirmó que el Ejército es la única entidad en México con acceso a este programa de espionaje, y que ha espiado más teléfonos que ningún otro cliente en el mundo.

Solo las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono -desde una fotografía, mensaje de correo electrónico o WhatsApp- y desde ahí tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

“Me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, sostuvo López Obrador.

Lee: Confirman que Alejandro Encinas, responsable de DDHH, ‘ha sido espiado repetidamente’: NYT

-¿Pero sí lo espiaron?, se le preguntó.

“No sé”, respondió.

-¿Qué fue lo que le comentó, entonces?, se le insistió.

-Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando, de dónde salen las Guacamayas”, dijo.

-Si se tiene la certeza de que fue espiado, ¿pero no se sabe quién?, se le cuestionó.

“No se sabe quién”, sostuvo.

De acuerdo con el rotativo estadounidense, la última infiltración en el teléfono de Encinas se produjo al menos el pasado año, mientras dirigía una comisión de la verdad para esclarecer el secuestro y desaparición de 43 estudiantes en 2014, unos hechos que llevaron a Encinas a apuntar a la responsabilidad del Ejército.

Al ser cuestionado sobre la utilización del malware Pegasus para espiar a Encinas, el jefe del Ejecutivo federal descartó que esta acción haya sido orquestada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que es la única institución en el gobierno de la que se sabe tiene acceso a este software desarrollado por NSO Group en Israel.

-Nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje?, se le preguntó.

“No”, afirmó.

-¿Ni lo van a investigar?

“No, es que nosotros no espiamos”, aseguró.

-¿Usted tiene la certeza de que no fue la Sedena?.

“No (fue Sedena)”, sostuvo.

-¿Y así se lo hizo saber a Alejandro Encinas?.

“Sí, sí, y nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos, y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos”, argumentó.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas de nuestro contenido