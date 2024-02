Ejército solo reparará carreteras dañadas por el Tren Maya: constructores

El Ejército no hará mantenimiento ni conservación a todas las carreteras del país, sino solo de las destruidas por el transporte de carga usado para la construcción del Tren Maya, precisó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares.

“No se van hacer esos proyectos (de mantenimiento), o sea, no los va a hacer el Ejercito, sino que el Ejército va a hacer lo que se dañó con el Tren Maya. Eso creo que es positivo, porque habíamos interpretado la mayoría, entre ellos nosotros, de que ya nosotros no hacíamos el mantenimiento y conservación de carreteras”, declaró.

“Me dijo (el secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes) que está preparando un programa nuevo para hacer el mantenimiento (de las carreteras del país), desde luego no me dijo ni me dio entender que sea con las Fuerzas Armadas”, agregó.

El constructor explicó que Jorge Nuño, titular de esa dependencia, planea un nuevo esquema y dinero para hacer el mantenimiento carretero.

La Dirección de Mantenimiento y Conservación de Carreteras para 2024 tenía asignado un presupuesto de 11 mi millones de pesos para hacer los trabajos de mejora de las vías de comunicación, sin embargo, se quedó sin dinero y recursos públicos.

“La Secretaría de Hacienda dice: ‘No te los voy a dar y me los voy a reservar’. La Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes se ve en el necesidad de decir: No tengo recursos, tengo que cancelar todo lo previsto por arrancar desde noviembre, diciembre y enero, que estaba por fallarse'”, afirmó José Alfonso Carrillo Silva, director de Información y Estadística de la CMI.

“Lo tengo que cancelar, porque ya no tengo dinero, esa dirección fue la que se quedó sin recursos, y es la que comenta nuestro presidente que el secretario estará buscando cómo asignarle recursos para hacer su programa de mantenimiento que fue presentado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados”, agregó.

“Quedó muy claro que el Ejército va a reparar (las carreteras) dañadas en el Tren Maya, no es lo que se pensó y que nosotros también lo pensamos, por lo que se filtró de ese comunicado”, comentó el presidente CMIC.

