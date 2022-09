‘Guanajuato tiene más elementos de GN que policías estatales’: AMLO critica al PAN por rechazo a ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el PAN y sus aliados políticos por su negativa a respaldar la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al señalar que Guanajuato, estado gobernado por el albiazul, tiene más elementos de la Guardia Nacional que agentes estatales y municipales para pacificar la entidad.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal criticó a los partidos de oposición, entre ellos el PRI y PRD, que han hecho un bloque para echar atrás iniciativas en seguridad pública que pueden resultar benéficas en el combate a las bandas del crimen organizado.

“Es no, no, no, no, en Guanajuato hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales y aún así los del PAN votando en contra de que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente garantice la seguridad pública de todos.

“Pero son muy limitados, muy dominados por intereses facciosos, no se les puede llamar mujeres y hombres de Estado mucho menos de nación”, reprochó el mandatario federal.

El pasado sábado, la Cámara de Diputados de México aprobó con 265 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones, y de manera expedita, cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se dio facultad a la Sedena de ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los cambios, aprobados luego de un acalorado debate que inició la tarde del viernes, aún deben ser refrendados por el Senado -donde Morena y sus aliados también tienen mayoría- para entrar en vigor.

Al respecto, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal sostuvo que los cambios a la nueva ley no implican una militarización del país sino velar por el interés superior de la nación.

“Las alianzas se hacen con el pueblo, no es algo de las cúpulas como era antes y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando, la política no es un toma y daca, tiene que ver con ideales y principios y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México, estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos.

“No tiene que ver con intereses partidistas, sectas, tiene que ver con lo que le conviene más a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad. Si fueran responsables los opositores deberían estar apartando en el debate, las diferencias y darle un trato especial a la seguridad porque tiene que ver con todos, cómo se va a partidizar el tema de la seguridad”, afirmó.

La reforma a la ley se analizará ahora en el Senado, donde el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que ésta será discutida con responsabilidad a fin de garantizar que los cambios no violenten la Constitución.

Sin embargo, si hay rechazo a la iniciativa, el presidente López Obrador dijo que su labor estará concluida y cada actor político deberá asumir su responsabilidad en materia de seguridad.

