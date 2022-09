Rosa Icela Rodríguez, Noroña, Batres, Brugada: las posibles ‘corcholatas’ en CDMX

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México; el diputado petista Gerardo Fernández Noroña; y la alcadesa de Iztapalapa, Clara Brugada, son algunos de los nombres de “corcholatas” que podrían competir por la nominación de Morena al gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Cuestionado sobre los perfiles que podrían competir por la candidatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hay tapados y que será el pueblo, a través de encuestas, quien elegirá el mejor perfil.

“No hay tapados, debe haber más (corcholatas) ahora yo no podría decir, en unos días más que yo lo piense quizá, hay mucho y todos tienen derecho, además ya no hay tapados y se van a inscribir, es algo muy importante, porque van a inscribirse y el Congreso o Consejo en este caso de Morena aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10 o 20 o 30 los que se inscriban, o menos 5, y esos compañeros, compañeras van a encuestas para ver quién es quién con la gente, porque es el pueblo el que manda.

“Lo que va a dejarse de manifiesto es que no hay tapado y dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter a apoyar a ningún candidato y a ningún partido, es una etapa nueva”, manifestó el mandatario federal en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Al igual que para el posible candidato presidencial, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que el no mandará ninguna señal a los militantes de Morena sobre quién debe ser electo para competir por la Presidencia y el gobierno capitalino sino será la decisión de la ciudadanía.

“Todavía hay hasta de los más cercanos que están esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal, pues que se sienten, que se busquen una silla, porque no va a ver señal, son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia”, sostuvo.

