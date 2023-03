AMLO critica ‘deshumanización’ de consejeros del INE por liquidación millonaria que recibirán

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liquidación millonaria que recibirán Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y otros dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes en abril dejarán sus cargos tras concluir el periodo al que fueron electos, al señalar que sólo han abusado de manera deshumanizada del presupuesto público.

“Si quieren hacer dinero pues al comercio, a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no abusar de los cargos públicos, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, eso es lo que está sucediendo pero yo creo que no les va a durar mucho, va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acaben todos estos privilegios”, dijo.

En conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, el mandatario federal consideró que los altos recursos que tienen los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) han sido muchos y pocos beneficios han traído a la vida democrática del país.

“Son de las cosas que hay que corregir hacia adelante, nosotros lo intentamos, incluso ya todos esos salarios elevadísimos, las prestaciones de altos funcionarios que son onerosas y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos ya no se presentan en el Poder Ejecutivo porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios.

“Sin embargo, en el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos se siguieron manteniendo los sueldos elevados y estas prestaciones porque ellos se ampararon y consiguieron que los amparara el Poder Judicial, porque también jueces y magistrados no respetan la Constitución”, sostuvo.

Lee: Consejeros del INE recibirán 6.9 millones de pesos de liquidación

Ayer, el INE informó que cuatros consejeros, entre ellos el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, recibirán 6.9 millones de pesos al finalizar su gestión el próximo 3 de abril.

En comunicado, el organismo señaló que los tres consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz recibirán 1.6 millones de pesos por Compensación por Terminación de la Relación Laboral que comprende del 4 de abril de 2014 al 3 de abril de 2023.

Mientras, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, recibirá 1.9 millones de pesos, pues obtendrá 270 mil 991 pesos más que los otros consejeros, ya que inicialmente él fue designado como consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) el 15 de diciembre de 2011 sin que, al término de ese encargo, percibiera algún monto de compensación por conclusión del mismo, y después en 2014 quedó como presidente del INE.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado