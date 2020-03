AMLO descarta rescate de AHMSA: ‘No convertiremos deudas privadas en públicas’

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno tenga contemplado rescatar a la empresa Altos Hornos de México, la siderúrgica que fue creada entre el sector empresarial y el Estado mexicano en 1941.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de reflotar económicamente a la citada empresa.

“Es una negociación particular entre empresas, deseamos que se pongan de acuerdo, pero nosotros no podemos rescatar empresas, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los pueblos y no podemos convertir deudas privadas en deudas públicas. Eso no lo podemos hacer”, refirió.

Indicó que no se replicará lo que pasó con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al que el gobierno le inyectó dinero, porque implicó una deuda de un billón de pesos, de la que se ha pagado una cifra igual y aún se sigue debiendo otro billón, pues -dijo-, pese a que se destina recursos año con año, solo se pagan intereses.

Lee: Fallece Manuel Ancira, directivo y hermano del dueño de AHMSA