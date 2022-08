AMLO dicta a aliados en Congreso aprobar reforma a leyes de la Guardia Nacional y la endilga a la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la legalidad del acuerdo que suscriba para que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que ser definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tal como hizo con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que enviará una iniciativa de reforma constitucional sobre la Guardia Nacional para que sus operaciones dependan del Ejército, no obstante, anticipando que los partidos de oposición bloquearán la iniciativa, propondrá la modificación de las leyes secundarias de este cuerpo de seguridad.

Al no tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para promover un cambio a la Constitución con sus partidos aliados, Morena, PT y PVEM, el jefe del Ejecutivo federal apuesta a que con la mayoría simple en el Legislativo se puedan impulsar los cambios legales a las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Lee: Advierten bomba política para Suprema Corte por ‘decretazo’ de AMLO en GN

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley, pero voy a hacer lo mismo que hice a la reforma a ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí mayoría de votos en la Cámara y el Senado y con eso podemos modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional.

“Si no se aprueba la reforma constitucional, se aprobará la reforma de ley, y ya lo anunciaron y están en su derecho de que van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso”, detalló.

En una argumentación para defender su decisión de que la GN pase al control de la Sedena, López Obrador explicó que no desea que lo logrado en su sexenio, como fortalecer la estructura de mando e infraestructura, sea modificado por sus sucesores y se vuelva a un esquema como el de la Policía Federal.

“Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue cuando la reforma eléctrica, sabía yo que estos legisladores conservadores y vende patrias, no iban a defender a las empresas públicas de México.

“Si hay violación a Constitución para eso está el Poder Judicial y ya no depende, como era antes, del presidente”, sostuvo.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México