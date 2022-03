AMLO revela haber roto relaciones con empresarios que le pidieron rescate por pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, empresarios aglutinados en cámaras le pidieron otorgarles créditos a bajos intereses mediante la adquisición de deuda, a lo cual se negó y generó que por año y medio hubiera una ruptura con el sector.

Sumado a esto, el mandatario dijo que los empresarios mexicanos le pedían aplicar una moratoria en el pago de impuestos para poder sobrellevar los efectos de la irrupción del coronavirus.

“Cuando viene la crisis de la pandemia, querían que yo hiciera lo mismo, me vinieron a plantear eso, que no íbamos a salir si no pedíamos deuda. Me pidieron dos cosas: que endeudáramos al país para dar créditos con bajos intereses al sector empresarial y que yo declarara una moratoria de pago de impuestos, que no se cobraran”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal expuso que esta actitud fue corregida meses después por el sector empresarial, que incluso, le pidió disculpas.

Lee: Febrero rompe récord histórico en creación de empleos con 178,867

“Los dirigentes de las cámaras, los empresarios, en una comida, ya luego me pidieron disculpas porque eso llevó a una ruptura de un año, año y medio, se dieron cuenta, son gente inteligente, vuelvo a decir, no son gente mala vamos a apoyar de abajo para arriba y eso fue lo que hicimos”, refirió el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente de la República recordó este pasaje, mientras narraba cómo en los pasados sexenios, los gobiernos, como el de Carlos Salinas de Gortari, apostaron por rescatar a los empresarios antes que a la gente adquiriendo deudas millonarias que han impedido el desarrollo económico de México.

“En este sexenio que se llevó acabo la transferencia de bienes públicos a particulares y es cuando hay más desigualdad, cuando se profundiza”, acusó.

Suscríbete a Forbes México