Desde que mucho antes de iniciar las campañas presidenciales, Andrés Manuel ha convertido a las redes sociales en su mejor plataforma de comunicación, pues lo que publica se vuelve noticia.

Cada vez que López Obrador hace una declaración, una conferencia de prensa o una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, sus palabras se convierten en tendencia, no sólo entre sus seguidores, que pocos no son, sino en general en todos los medios de comunicación. Prácticamente fue así desde que inició de manera no oficial la carrera presidencial y continua de la misma manera un par de semanas después de ser nombrado presidente electo de México.

Sus declaraciones, sus anuncios, sus alianzas, sus bromas e incluso sus ausencias son motivos de aplausos por parte de sus seguidores y de críticas fervientes de parte de sus detractores. Sin embargo, nunca ha dejado de estar en la opinión pública, llevándola de manera efectiva a donde ha querido. Tenemos un par de meses hablando de lo que López Obrador quiere que hablemos.

No es menor que Andrés Manuel cause furor, una especie de alegría desmedida ya que será el primer presidente de izquierda en México en su historia contemporánea. Para muchos, representa un cambio, una alternancia necesaria de la hegemonía partidista del centro derecha que siempre gobernó al país y que no han podido cerrar las brechas de la pobreza, inseguridad y malestar general que tiene la población. Es la esperanza, aunque sus planes estén llenos de qués y no de cómos.

Por ello, la agenda pública le pertenece y prácticamente todo lo que dice o hace es noticia. Sus propuestas, su gabinete, sus alianzas (tan extrañas y sui generis por decir lo menos para un partido de izquierda), sus posturas y su familia. Nada se le escapa a los medios y mucho menos a sus seguidores.

De acuerdo con los reportes de la Unidad de Fiscalización del INE, los gastos de campaña de AMLO ascendieron a poco más de 125 millones de pesos y son de menos de la mitad de lo que Meade y Anaya gastaron (303 y 377 millones, respectivamente).

Destaca que Anaya gastó el 24% de su bolsa (86 millones) en propaganda exhibida en Internet y Meade, el 32% (88 millones). De los 125 millones que reportó Andrés Manuel, gastó poco más de 5 millones de pesos el mismo rubro, equivalente al 4% del total.

No obstante, el seguimiento de los entonces candidatos que hizo Forbes México en colaboración con Brandwatch muestra que Andrés Manuel siempre tuvo un porcentaje de participación en la conversación superior al 40%, mientras que los otros candidatos fluctuaban entre el 15% y el 20% del total.

Ello implica que, a pesar de que el virtual presidente de México fue el que menos invirtió en las plataformas digitales, fue el más mencionado, el que más positivos obtuvo y el que concentraba la mayor intención de voto.

Sin embargo, la tendencia continua aun después de las elecciones, ya que AMLO ha encontrado en las redes sociales una excelente plataforma para sus mensajes, pues prácticamente todos los días ha hecho transmisiones en vivo a través de Facebook, aunado a su actividad en Twitter. Todo lo que publica se convierte en noticia y muchas veces, también en tendencia.

Ello se debió en buena medida al ejército de seguidores y grupos ciudadanos que se encargaron de hacer proselitismo digital, extendiendo el alcance de los mensajes del entonces candidato, sumado a la gran cobertura mediática y a la insistencia de sus detractores. Todo contribuyó a que Andrés Manuel fuera candidato.

Las redes sociales han jugado un papel muy importante para Andrés Manuel durante toda su campaña y muy probablemente lo sigan siendo una vez que inicie su gobierno. Podría funcionar siempre y cuando sus seguidores ayudarán a construir un espacio de discusión democrática e incluyente y no un monólogo persistente, sin posibilidad de diálogo y crítica.

