El pasado martes despertamos con la noticia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” y, por tanto, su nombre aparecerá en las boletas electorales del próximo 1 de julio.

No obstante, la noticia parece no afectar a las campañas electorales, ya que las tendencias continúan en la misma dirección: Andrés Manuel lidera, seguido no tan de cerca por José Antonio Meade.

Para realizar el monitoreo, se utilizó una herramienta de social media listening. Se utilizó una muestra del 10% del total de los datos, durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 10 de abril de 2018. En el monitoreo se incluyó a “El Bronco”, pues aun y cuando no ha iniciado campaña, ha mantenido una presencia digital constante. El análisis de sentimientos se refiere a la categorización de los mensajes en positivos, negativos o neutrales. A través de un motor de lenguaje natural, se analiza la estructura léxico gramatical de las oraciones en las redes sociales y páginas digitales; no obstante, un equipo humano, debe reclasificar para rastrear sarcasmos, juegos de palabras y expresiones locales con el fin de hacer una correcta clasificación y que el algoritmo aprenda a reconocer dichas estructuras.

1) ¿Quién es el candidato más mencionado?

Andrés Manuel López Obrador concentra la mayor parte de las conversaciones con poco más del 40% del total, lo que lo convierte en el candidato del que más se habla en las redes sociales. José Antonio Meade se ubica en el segundo lugar en menciones con el 31% de la conversación. Destaca que, contrario a lo que ocurre con las encuestas en el mundo físico, Zavala se ubica como la tercera más mencionada por encima de Ricardo Anaya. Como era de esperarse, “El Bronco” se ubica en el último lugar de la conversación.

2) Evolución en la conversación.

Si bien las campañas electorales iniciaron con una gran cantidad de seguidores, no se ha mantenido el nivel de usuarios en la conversación. En un momento, AMLO logró más de 200 mil menciones en un día, sin embargo, ha caído hasta 5 mil. De esta manera, durante algunos días ha sido alcanzado y superado por Meade. Rodríguez Calderón se coló a la conversación el pasado 10 de abril, superando a todos los candidatos.

3) Sentimientos.

La noticia de que Rodríguez Calderón aparecería en la boleta electoral no fue bien recibida, puesto que poco más del 63% de menciones fueron negativas, convirtiendo al virtual candidato en el peor posicionado en cuestión de reputación. Los candidatos con el mayor promedio de positivos. En tercer sitio, se encuentra Margarita Zavala. Anaya se mantuvo en el cuarto sitio.

4) Temas de conversación.

Cada que un usuario de redes sociales habla de un candidato, suele relacionarlo con algún tema debido a que es lo que más le preocupa o interesa. Así, la seguridad pública fue el tema que más se relacionó o cuestionó a los candidatos presidenciales. En el caso del “Bronco”, acaparó casi todas las menciones con un 88%. El segundo tema más relacionado fueron las Reformas del Estado y el tercero educación.

5) Intención de voto.

Los usuarios de las redes sociales suelen hablar francamente de por quién votarían en las próximas elecciones. Así, AMLO se lleva un 64% de la intención digital. Mientras que Meade alcanza el 19%, poco menos de una tercera parte del tabasqueño. Se destaca que Zavala siga por encima de Anaya, quien, al parecer, ha decidido mantener una presencia mucho más discreta digitalmente.

6) Emojis.

Los emojis cumplen una función metalingüística en la comunicación en redes sociales, ya que permiten una lectura mucho más precisa de los mensajes, evidenciando si se trata de un sarcasmo o un comentario sincero. La bandera mexicana fue el más compartido durante el periodo analizado, no obstante, los iconos que denotan burla, enojo o decepción fueron los más utilizados.

De acuerdo con el monitoreo, López Obrador se coloca como el candidato más y mejor mencionado de las redes sociales, además de concentrar la mayor intención de voto, seguido de José Antonio Meade, quien por algunos momentos lo ha alcanzado. La lectura de los datos arroja que de Anaya y el recién llegado Rodríguez Calderón se habla poco y se habla mal, por lo que tendrán que apuntalar su estrategia digital para llegar a los nuevos electorales cuya presencia en las redes sociales es masiva.

