AMLO expresa inconformidad por cateo a casa de ‘Alito’, líder del PRI

Luego de que ayer se diera un cateo en la casa del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este martes su inconformidad con el procedimiento judicial que llevó a cabo.

“Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa de el presidente del PRI, saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, aseguró AMLO en su conferencia matutina.

Dijo que se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda, recordó dos casos: cuando Televisa entró por gestiones ante el gobierno de Estados Unidos con cámaras a la casa de Sadam Husein “y un reportero famoso mostró de cómo vivía y se hizo todo un espectáculo”, y recientemente lo que le hicieron a Evo Morales, expresidente de Bolivia, que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo, “además con pintas racistas”

“Entonces eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben de prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades”, señaló el presidente.

Ayer, circuló en varios medios y redes sociales, un video donde se ve agentes de la fiscalía abriendo la vivienda de “Alito” a la fuerza.

Más tarde, el presidente del PRI calificó eso cono un “show mediático” y dijo que hasta se habían equivocado de predio, y que todos sus bienes fueron adquiridos legalmente desde antes de 2015, todo está publicado en sus declaraciones patrimoniales.

“Lo que están haciendo es una telenovela para calumniar (…), pero ya se los dije, ni así van a conseguir que nos quiebren, ni nos echen para atrás. Les echamos para atrás su reforma eléctrica y no tengan duda que ahora que quieran presentar su reforma electoral, también se las vamos a votar en contra”, declaró ayer Moreno.

