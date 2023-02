AMLO justifica premura sobre decreto: ‘líneas aéreas de carga estuvieron de acuerdo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que a fin de que las aerolíneas de carga tengan más tiempo para mudarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a que estuvieron de acuerdo con los alcances del decreto, es que decidió adelantar su publicación la víspera.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que tras una reunión con Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), decidieron publicar la nueva normativa para que los permisionarios cuenten con alrededor de 4 meses para adecuar sus almacenes y operaciones.

“Darles más tiempo porque eran tres meses, entonces si desde ahora se publicaba el decreto en vez de tres meses son cuatro porque se cuentan los días hábiles; va a concluir el plazo en junio, entonces, tienen tiempo. En la reunión que tuvimos se propuso eso y yo acepté.

“Yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de DHL que llegará al AIFA a finales de mes y yo voy a ir, pero el secretario de Comunicaciones planteó que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga”, expuso.

Ayer, y pese a que la industria pedía al gobierno federal considerar más tiempo, López Obrador publicó el decreto por el que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) queda cerrado a las operaciones de carga y establece 108 días para que permisionarios y concesionarios se muden al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o a otro aeródromo.

Diversas compañías como Air France-KLM, Grupo Avianca, Lufthansa Cargo y Estafeta, entre otras líneas aéreas de carga, así como la (Cámara Nacional De Aerotransporte Canaero) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) habían cuestionado este plan argumentando la falta de tiempo y que los costos que tendrán que asumir las cargueras son más altos a los estimados por el gobierno federal. De igual forma, alertaron que el AIFA aún no cuenta con la infraestructura necesaria para el almacenaje de mercancías.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que dichas organizaciones se han dedicado a cuestionar todas las decisiones de su administración sin apegarse a la realidad.

“Tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles, es mentira, ese señor a lo mejor ni ha ido al Felipe Angeles, pregúntale. No ha ido seguramente, estoy seguro de que no ha ido porque existen todas las instalaciones mucho más almacenes que las que hay en el actual aeropuerto, nuevas, de primera.

“Son esas organizaciones de las que hablábamos, esa como la que califica si el aeropuerto es categoría 1 o 2. Cuando manejaba el aeropuerto de la ciudad esa agencia que da la calificación a los aeropuertos cuando el AICM lo manejaba el grupo de Sinaloa, el aeropuerto de la ciudad tenía categoría 1”, fustigó.

A fin de aclarar si el AIFA está preparado para recibir a las líneas aéreas de carga, López Obrador telefoneó en su conferencia al general Isidoro Pastor Román, director de la empresa AIFA S.A de C.V., quien manifestó que el aeropuerto cuenta con 12 recintos fiscalizados, de los cuales cuatro están listos para operar.

El mando militar aseguró que los demás almacenes estarán listos para operar en los siguientes meses, no obstante, actualmente está en condiciones de recibir 490 mil toneladas de carga, más de la que recibe el AICM en operaciones internacionales de este topo.

Cabe señalar, que el decreto que cierra el aeropuerto capitalino a las operaciones de carga, exceptúa a los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros.

