Sí se presiona a la Corte sobre la necesidad de la prisión preventiva oficiosa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que desde la conferencia matutina está ejerciendo presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que discuten la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Ayer, el pleno de la Corte inició el análisis sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa por violar las garantías individuales. Cuatro ministros se han manifestado en contra, uno a favor y los seis restantes fijarán su postura hoy.

Al respecto, el mandatario federal afirmó que aunque su administración no actúa como otros gobiernos donde había presión a los otros poderes, no puede ser ajeno a un tema tan importante como la garantía de la seguridad pública y en caso de que la Corte se extralimite en sus facultades, tocará al Poder Legislativo resolver.

“¿De presión de aquí? No, no, no, no. Nosotros no somos iguales. Ah, puede ser que sí sea presión porque tocamos el tema. ¿Cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Independientemente de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder”, expuso el mandatario federal.

“Independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir, si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea se borra. Se borra al Ministerio Público y el derecho de las víctimas y ¿a quiénes se libera? A los que tienen dinero, a los que tienen influencia. Es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo”.

El rechazo de los cuatro ministros ya implica que el proyecto de sentencia de Luis María Aguilar no podrá tener los ocho votos necesarios para invalidar el segundo párrafo del Artículo 19 constitucional que detalla los delitos a los que se les debe aplicar en automático la prisión preventiva oficiosa.

La semana pasada, en la víspera de esta discusión, desde la tribuna de la conferencia matutina, el presidente López Obrador lamentó su decisión de haber elegido a cuatro ministros de la Corte que han optado por no apoyar la transformación del país y decantarse por los intereses creados.

Los ministros propuestos por el tabasqueños son: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat.

