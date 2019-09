AMLO muestra la cámara que espiaba un salón de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia de prensa la cámara hallada en un salón de Palacio Nacional, la cual presuntamente espiaba las actividades en ese lugar.

A pregunta expresa, el mandatario descartó que le preocupe el presunto espionaje, pues –dijo– no tiene nada qué ocultar.

Detalló que el aparato fue encontrado en un salón que es un antiguo comedor, donde recibe a quienes le van a hacer planteamientos “de todo tipo”.

“Allí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios. Yo he publicado fotos de algunas reuniones”, mencionó. “Nosotros no aceptamos propuestas indecorosas, no hay nada que ocultar”.

El titular del Ejecutivo comentó que la cámara miniatura debe ser moderna, aunque dijo desconocer si estaba ahí desde la administración de Enrique Peña Nieto y si estaba en funcionamiento.

Agregó que técnicos le indicaron que si la cámara estaba grabando, se tendría que descargar el material cada determinado tiempo.

“Esto puede ser de gente de fuera, pero para qué nos metemos en honduras”, expresó.

López Obrador aprovechó para destacar que su gobierno no espía a nadie y que si alguien padece esto, se debe denunciar; no obstante, reiteró que él no hará ninguna denuncia por el hallazgo de la cámara.

“Lo que hay que procurar es denunciar que existen estas cosas. No va a haber denuncia por parte de mi gobierno, estoy muy atareado, tengo mucho trabajo”, añadió.

