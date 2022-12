AMLO pide a Bad Bunny que considere presentarse en el Zócalo

Tras el problema que se presentaron con los boletos duplicados y falsos del concierto de Bad Bunny el fin de semana en el Estadio Azteca, donde varias personas se quedaron afuera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto le dio mucho sentimiento y pide al cantante puertorriqueño considerar presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Es un asunto muy serio esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, indicó el mandatario.

Aunque sabe que el cantante tiene saturada su agenda y que está cansando por tanto trabajo, le pidió considerar la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, eso sí, sin pago.

“Tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca”.

“Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues es no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada”, comentó.

Asimismo, indicó que ya dio instrucciones al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield para que Ticketmaster reembolse la totalidad del boleto y el excedente al que tienen derecho quienes compraron su boleto para Bad Bunny.

AMLO también arremetió contra la Cofece por este caso, pues se supone que el organismo está para que no existan monopolios, como lo es Ticketmaster.

