AMLO promete no reelegirse y hacer en un sexenio lo de 12 años

Andrés Manuel López Obrador descartó que de ganar la Presidencia del país se reelija al término de su sexenio.

Tras participar en The Real Estate Show 2018, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) dijo que como presidente, trabajará 16 horas al día para que se alcancen resultados de 12 años en 6.

“Estamos ya elaborando proyectos para no perder tiempo, no me voy a reelegir, son 6 años y vamos a hacer que rinda el tiempo, vamos a trabajar 16 horas diarias para que se haga más en el sexenio, se hagan 12 años en un sexenio”, afirmó ante reporteros.

Asimismo, aseguró que cuenta con la confianza de inversionistas pues ofrece mantener un equilibrio macroeconómico, resolver los grandes problemas del país y no actuar con ocurrencias.

PUBLICIDAD

“Estamos elaborando un plan de desarrollo, parece increíble pero desde hace 30 años no hay un plan de desarrollo propio, estamos gobernando con recetas que nos envían desde el extranjero, la agenda que se aplica en México es la que deciden afuera; nosotros ahora vamos a tener nuestra propia agenda”, señaló.

Lee también: AMLO aumenta ventaja sobre Anaya y Meade: encuesta de Parametría

López Obrador acudió al evento organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios acompañado por el empresario Alfonso Romo y Román Meyer, quien es su propuesta para encabezar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Durante su participación, confió en que que la inversión inmobiliaria de sexenio, de 36,000 millones de dólares, se duplique en su gobierno.

“Van a tener ustedes todas las garantías para invertir”, dijo a los empresarios.