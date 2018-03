Reuters.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la alianza Morena-PES-PT, amplió su ventaja a 14 puntos, mostró una encuesta de opinión de Parametría completada la semana pasada, luego de que las peleas de sus oponentes por acusaciones de irregularidades financieras les han restado parte del apoyo del electorado.

López Obrador tiene un 35% de apoyo de cara a la votación del 1 de julio, según el sondeo de la encuestadora Parametría publicado por Reuters el miércoles y antes de su difusión masiva, en comparación con el 34% que le daba una ventaja de 11 puntos en la encuesta del mes previo.

La encuesta fue realizada entre el 24 de febrero y el 1 de marzo, según la firma.

El candidato de “Juntos haremos historia” parecía beneficiarse de una pelea por el segundo lugar entre sus oponentes, quienes han pasado las últimas semanas acusándose mutuamente de corrupción, mientras el exjefe de la Ciudad de México se mantiene al margen de la refriega.

“En la disputa por el segundo lugar se están haciendo daño entre ellos”, dijo el fundador de Parametría, Francisco Abundis. “Para el ciudadano es muy cansador (este tipo) de disputas”.

El candidato que ocupa actualmente el segundo puesto, Ricardo Anaya de la coalición “Por México al frente”, cayó a 21% de las intenciones de voto desde el 23% en la encuesta del mes pasado.

El exsecretario de Hacienda y aspirante por la alianza PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, cedió por segundo mes consecutivo al 16%, desde 18% previo.

En el centro de la controversia en torno a Anaya está la compra y venta de bienes inmuebles en un parque industrial en Querétaro entre el 2014 y el 2016, lo que según Meade llevó al enriquecimiento ilícito de su rival. Anaya dijo que los acuerdos fueron legítimos.

La Procuraduría General de México (PGR) posteriormente publicó un video de vigilancia de una persona del círculo de Anaya que juramentó en las oficinas de la PGR, diciendo que la grabación era de interés público.

Anaya respondió señalando unas irregularidades detectadas por auditores federales, valoradas en millones de dólares, en las cuentas de la secretaría de Desarrollo Social cuando era administrado por Rosario Robles, ahora secretaria de Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano.

La campaña de Anaya dice que parte de la malversación de fondos públicos ocurrió cuando Meade era titular de ese despacho, una acusación que el equipo del candidato oficialista califica de “mentira”.

El sondeo se basa en entrevistas a 800 personas en sus hogares; el 12% o no respondió, dijo que no sabía o no podía elegir un candidato en la lista. La encuesta tiene un margen de error de 3.5 puntos porcentuales.

La ventaja de 14 puntos de López Obrador es mayor que en otras encuestas recientes realizadas antes de las acusaciones contra Anaya. El diario Reforma le dio una ventaja de 8 puntos, mientras que Mitofsky puso la brecha en solo 5 puntos porcentuales.

La aspirante independiente y exprimera dama Margarita Zavala subió al 10% de los votos en la encuesta de Parametría, mientras que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, avanzó a un 5%.

La campaña comienza oficialmente el 30 de marzo. Los candidatos participarán en el primer debate televisivo el 22 de abril en Ciudad de México.

