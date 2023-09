AMLO rechaza la propuesta que convertiría a los expresidentes en senadores ‘honoríficos’

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó este miércoles la propuesta que busca convertir a los exmandatarios en senadores “honoríficos”, al afirmar que él se retirará de la vida pública tras el fin de su gestión en 2024.

“Tengo que andar aclarando, ayer alguien propuso que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores, lo voy a decir de manera muy coloquial: zafo (estoy fuera). A mí que no me metan en eso, yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y 10 días, y yo ya termino”, declaró en conferencia.

El mandatario mexicano se refirió a la polémica desatada el martes, cuando el senador Alejandro Rojas Díaz, de Morena, propuso una reforma constitucional para que los presidentes salientes se convirtieran en legisladores honoríficos.

La propuesta modificaría el artículo 56 para que los mandatarios se convirtiesen en senadores sin derecho a voto.

Pero López Obrador insistió en que, cuando termine su Administración el 1 octubre de 2024, él abandonará la vida pública por completo.

“Entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia delante, ni nacional, ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada, absolutamente, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas”, aseveró.

La oposición ha acusado al mandatario de imponer a la próxima candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, para influir en su gestión, pero López Obrador ha asegurado que no opinará sobre asuntos públicos.

“Ya viene el relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va haber continuidad con cambio, estoy seguro”, comentó.

“No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi ‘Face’, completamente, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos”, matizó.

El presidente expuso que dedicará su tiempo para escribir un libro que se publicaría dentro de unos tres o cuatro años.

“Voy a publicar a los tres años, cuatro años, después de haber entregado el Gobierno, es lo que me va a llevar terminar un libro sobre el pensamiento conservador de México”, dijo.

Con información de EFE.

