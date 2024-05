Llegó el fin de semana: Estos son los eventos imperdibles en la CDMX

Mayo continúa con actividades en CDMX para todo el público, comenzando a inaugurar nuevas exposiciones, al igual que algunas tienen sus últimas fechas. Además de algunas puestas en escena para disfrutar en familia y estrenos en cine.

Aquí te dejamos la lista completa:

Exposición David LaChapelle

La muestra con más de 90 obras de este fotógrafo al fin llega a CDMX para quienes disfrutan del arte y la fotografía en un mismo espacio y donde se relacionan de una manera única y creativa.

Esta exposición da pie a mostrar el trabajo que, durante cuatro décadas, LaChapelle ha ido perfeccionando hasta el punto de entrar en un aspecto revolucionario para el mundo del arte en toda su expresión.

Para este fotógrafo es importante combinar ideas que podrían ser controversiales para algunas personas, pues normalmente se enfoca en imágenes religiosas con un toque de cultura pop.

Cuándo: A partir del 11 de mayo de 10:00am a 19:00pm

Dónde: Palacio de Minería.

Exposición Our Body: El universo dentro

La exposición de Our Body ofrece un recorrido por el cuerpo humano. En este extraordinario y didáctico viaje conoceremos las partes que componen nuestro maravilloso universo donde la relevancia científica será la encarga de explicar a detalle el funcionamiento de cada órgano.

Estará compuesta por 6 salas enfocadas en partes específicas de cuerpos humanos reales preservados gracias a la técnica de polímero. También como experiencia adicional se tiene un apartado para una actividad en realidad virtual.

Sin duda es una experiencia única que no querrás perderte, por lo que podrás consultar precios de boletos y horarios aquí.

Cuándo: La exhibición estará disponible a partir del 15 de mayo de 10am a 8pm.

Dónde: Casa Abierta Monte, edificio Monte de Piedad. Alcaldía Cuauhtémoc.

Jurassic World Live Tour

Para los fans de los dinosaurios este es uno de los planes perfectos para disfrutar en familia, pues la puesta en escena, aprobada por el mismísimo Steven Spielberg, transporta al público a la icónica isla Nublar, donde se dejarán ver diferentes especies de dinosaurios.

Durante el espectáculo, hay un pre-show donde los asistentes podrán hacerse fotos con las 8 diferentes especies de dinosaurios y, como en las películas, podrán entrar a las esferas transportadoras, además de disfrutar de algunas exhibiciones del lugar.

Este show está enfocado para toda la familia, especialmente niños y preadolescentes amantes de estas criaturas.

Consulta disponibilidad de boletos aquí.

Cuándo: Del 9 al 12 de mayo. Jueves y viernes 20:00pm; sábados y domingos 12:00, 16:00 y 20:00pm

Dónde: Palacio de los Deportes.

Últimas funciones de la obra ‘Anastasia’

Este musical dará sus últimas funciones, por lo que es buena oportunidad para ir a verlo y disfrutar de una de las producciones teatrales más relevantes y espectaculares que tiene actualmente la CDMX.

Con un elenco conformado por Mariana Dávila, Irasema Terrazas, Carlos Quezada, Javier Manente, entre otros; y bajo la dirección Darko Tresnjak, la audiencia disfrutará de una trama centrada en la leyenda de la duquesa Anastasia Nikoláyevna a 10 años de la ejecución de la familia Imperial Rusa durante la revolución bolchevique.

Consulta boletos en Ticketmaster.

Cuándo: Jueves 20:00pm, viernes 16:30 y 20:30pm, sábado 16:30 y 20:30pm, domingo 13:00 y 17:30pm.

Dónde: Teatro Telcel.

Exposición Orquídeas de Primavera

La Asociación Mexicana de Orquideología, presenta esta exhibición para los amantes de la naturaleza, especialmente de las orquídeas, pues durante algunos días podrán asisitir a expoventas, talleres y conferencias sobre estas hermosas flores.

Las conferencias que se darán, irán entorno a la preservación de estas plantas y cómo hacerse de vainilla natural, así como dar enfoque a los lugares donde suelen darse las orquídeas.

Te sugerimos visitar el sitio web para consultar la cartelera de talleres y conferencias.

Cuándo: La exposición estará disponible hasta el 12 de mayo. De 9:00am a 17:00pm.

Dónde: Museo Franz Mayer.

A partir de mañana regresan las orquídeas a nuestro claustro



La Asociación Mexicana de Orquideología presenta los ejemplares más destacados de este año. Además tendremos una expoventa de orquídeas, insumos de cultivo; talleres y conferencias



👉🏽https://t.co/JaqyDUWokM pic.twitter.com/ziGXhc4XiJ — Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) May 3, 2024

Concierto Bizarrap en CDMX

Uno de los nombres más importantes del momento hará su primer concierto en solitario en CDMX, y se espera que los asistentes puedan disfrutar de una noche llena de éxitos e invitados especiales para interpretar sus sesiones que se han hecho tan virales durante los últimos años.

Actualmente el productor y DJ argentino se posiciona como uno de los 17 artistas más escuchados en plataformas de audio streaming, y es mayormente conocido por sus colaboraciones con artistas de talla internacional como fue el caso de Shakira, Peso Pluma y Young Mirko, por mencionar a algunos.

Consulta disponibilidad de boletos en Ticketmaster.

Cuándo: 11 de mayo.

Dónde: Pepsi Center.

Bizarrap. Foto: Tomada de video de YouTube.

Últimos fechas para ‘Más allá de Tutankamón: La experiencia inmersiva’

Prepárate para una experiencia que combina magia, misterio y tecnología de vanguardia con “Más allá de Tutankamón: La Experiencia Inmersiva”.

Con efecto de la conmemoración del centenario del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en 1922, esta exposición en CDMX promete transportar a los visitantes a través del tiempo y el espacio, sumergiéndolos en la historia del antiguo Egipto de una manera sin precedentes.

Compra tus boletos y consulta horarios aquí.

Cuándo: La exhibición estará disponible hasta el 16 de mayo.

Dónde: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur.

Películas que llegan a los cines este fin de semana

Frida

La directora Carla Gutierrez trae a los cines la fascinante historia de una de las artistas más representativas de la cultura mexicana: Frida Kahlo.

Esta esperada cinta nos dará una mirada personal a la vida de la reconocida artista a través de sus propias palabras, pues mediante sus cartas, diarios y material fotográfico, Fernanda Echeverría prestará su voz para contar la historia.

A diferencia de otros documentales enfocados en Frida Kahlo, este toma una medida más íntima a su trabajo, su inspiración y vida cotidiana, pues mediante animaciones líricas irá guiando al espectador a través de los sentimientos de la misma pintora.

Reestreno de Star Wars: La amenaza fantasma

Para celebrar el pasado “May the 4th be with you”, y coincidiendo con los 25 años del inicio cronológico de una de las sagas más importantes del cine, llega este reestreno que dio pie a las precedas de la trilogía original de Star Wars.

Toma tu sable de luz y asiste a las distintas funciones que se han programado en cines de la CDMX para disfrutar de este clásico del género de ciencia ficción, donde acompañaremos a Anakin Skywalker en su camino a convertirse en el temido Darth Vader.

