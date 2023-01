AMLO respalda a Sheinbaum ante ‘zopilotes electorales’ tras accidente en L-3 del Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este lunes a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de los ataques que ha recibido de los “zopilotes de la temporada electoral” tras el accidente del Metro en la Línea 3 que dejó una persona muerta y 106 heridos.

“Quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la Ciudad y la jefa de Gobierno, que es honesta e íntegra, quiero aprovechar porque como ya estamos en temporada electoral se aprovechan para descalificar, atacar.

“Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se conocía coloquialmente como grilla. Es dolor humano, por eso lo de los zopilotes, es fuerte, pero no se puede traficar con el dolor humano, eso es enajenación, es no tener escrúpulos morales de ninguna índole”, señaló el mandatario federal.

Metro realiza las maniobras necesarias para reapertura completa de la línea 3

El sábado dos convoyes del Sistema de Transporte Colectivo se impactaron entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3 provocando la muerte a una joven. Ese día, Sheinbaum Pardo no se encontraba en la Ciudad de México sino en trayecto a Morelia, Michoacán, donde participaría en un evento junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al enterarse del accidente, la mandataria capitalina decidió suspender su participación y viajar de inmediato a la zona del siniestro para atender personalmente las labores, no obstante, su ausencia fue cuestionada.

A eso, se suman las diversas quejas de usuarios del Metro quienes han denunciado las deficiencias condiciones operativas de este transporte así como su falta de mantenimiento.

Ayer, Guillermo Calderón, director del Metro, reconoció la existencia de problemas en el tramo Potrero-La Raza y dijo que por esto los trenes avanzaban lento.

