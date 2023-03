AMLO y Elon Musk hablaron de una planta de baterías; el presidente descartó subsidiarla

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que en las pláticas que tuvo con Elon Musk para la instalación de una fábrica de Tesla en el país también hablaron de una planta de baterías; sin embargo, el mandatario le descartó al CEO de la firma subsidiarla, como lo hace el gobierno de Estados Unidos.

En su conferencia diaria, hoy desde Oaxaca, el jefe del Ejecutivo dijo que si bien Musk no pidió replicar el subsidio de 50% que da Estados Unidos a las industrias limpias, le dejó en claro que no podría ofrecerlo.

“Acabo de hablar con el (dueño) de Tesla, bueno hablé dos veces con él, por una planta que van a instalar en Monterrey y quiere poner también plantas para baterías, nada más que el gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora, buena, considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el gobierno le da un subsidio del 50% de su inversión”, afirmó López Obrador.

“O sea, si inviertes 1,000 millones de dólares, el gobierno le da, a fondo perdido, 500 millones y no queda el gobierno como socio, no, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, los semiconductores, los chips, en todo eso”.

“Entonces, cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo ‘bueno, sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no, no podríamos, además, no va de acuerdo con nuestras políticas'”, narró el mandatario.

Añadió que le dijo a Elon Musk que si bien no podía igualar el subsidio, encontraría en México trabajadores responsables, capacitados y jóvenes.

“Y él se ríe y le digo ‘pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo’ ahora sí que casi casi le digo de manera coloquial, ‘¿en dónde los vas agarrar, tan trabajadores y responsables?'”, expresó.

“Y él responde ‘claro’, dice, ‘son trabajadores, muy buenos, responsables, con ética’, me acuerdo que mencionó”.

López Obrador señaló que en la llamada con el CEO de Tesla salió el tema del subsidio que ofrece Estados Unidos, ante lo cual destacó otras ventajas comparativas que tiene México.

“Bueno, sí, tú vas a tener este subsidio, pero nosotros tenemos recursos naturales, tenemos electricidad, tenemos agua y lo más importante, fuerza de trabajo capacitada, responsable”.

“Debemos de pensar que el 50% de una empresa es capital y el otro 50% es trabajo, en una buena empresa y eso cada vez lo están considerando más y le dan trato especial a los trabajadores. Y tenemos otra ventaja, el promedio de edad en México es de 29 años, tenemos mano de obra joven y ya en Estados Unidos, en Canadá, en Europa tienen un problema serio porque su población es mayor”, sostuvo el presidente.

En ese sentido, destacó que esta última característica encamina a México a convertirse en una potencia y si bien va a llevar un poco de tiempo, se están sentado las bases para ello.

