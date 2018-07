AMLO y Peña Nieto pactan unidad en renegociación del TLCAN

Al reunirse por primera vez en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ganador de los comicios del 1 de julio, pactaron unidad en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Vamos a trabajar de manera conjunta en la revisión del Tratado de Libre Comercio, vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado este proceso se mantenga y podamos nosotros con técnicos y especialistas acompañar siempre respaldando al gobierno actual”, dijo López Obrador en conferencia de prensa tras el encuentro.

“Tengo información de que no lo han hecho mal los integrantes del equipo de negociación. Vamos nosotros a ayudar, a coadyuvar, como un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo”, agregó.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia describió la reunión de casi dos horas como cordial y amistosa, así como importante para lograr una transición ordenada, pacífica y sin sobresaltos.

López Obrador señaló que buscará proyectar confianza en temas económicos y financieros, y reiteró que será respetuoso de la autonomía del Banco de México, la política macroeconómica y los equilibrios fiscales.

Añadió que se garantizará de aquí al cambio de gobierno la continuidad de programas, que no se detenga ninguna actividad y sobre todo “que se garantice la paz y la tranquilidad”.

Además, detalló que a propuesta del mandatario Peña Nieto, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su fallo para declarar al presidente electo se reunirán los equipos de trabajo formales para la transición de gobierno.

“Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal electoral emita el fallo y me nombre presidente electo, en tanto no exista este reconocimiento legal, no podemos establecer una relación institucional como se desea, vamos a ser respetuosos de las formas. No hay que precipitarnos”, expresó.

En este sentido, dijo que Peña Nieto, en una actitud abierta, ya dio instrucciones para que el actual secretario de Hacienda se reúna con Carlos Urzúa, su propuesta para esa cartera, se reúnan cuando se dé el fallo del Tribunal.

Sin dar más detalles, López Obrador indicó que habló con el presidente de varios temas, entre ellos el Nuevo Aeropuerto, la reforma energética, el presupuesto 2019 y la seguridad pública.

Por otro lado, el fundador del partido Morena mencionó que Peña Nieto lo invitó a la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico que tendrá lugar en Puerto Vallarta el 24 de julio y a la que se prevé la presencia de los mandatarios de Chile, Colombia y Perú.

“Ya acepté asistir esperando que ya para entonces sea presidente electo”, dijo.

Estado Mayor, seguridad y empresarios

Al insistir en que no usará al Estado Mayor Presidencial para su seguridad, López Obrador dijo que los efectivos castrenses de este órgano se van a incorporar a la Secretaria de la Defensa Nacional.

“He sostenido que me cuida la gente, me cuida el pueblo”, señaló.

El virtual ganador de los comicios adelantó que por la tarde tendrá una reunión con su equipo para el tema de seguridad y revisarán el plan para afrontar el “grave de problema de inseguridad”, el cual deberá estar listo noviembre.

En este marco, habló que se invitará a la ONU, al Papa Francisco y a líderes internacionales sociales y religiosos.

Aunado a esto, López Obrador indicó que mañana tendrá una reunión con empresarios, que ya he visto a algunos empresarios y que estará comunicando sus actividades.

“No vamos a ocultar nada, la vida publica va a ser más pública, no tenemos nada que esconder”, aseveró.