Anaya lamenta que la educación no sea prioridad para el gobierno de AMLO

Ricardo Anaya criticó este lunes la política educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que este rubro no es de importancia para la llamada cuarta transformación.

“Para empezar, la educación no es la prioridad en el presupuesto federal. Y ya saben la máxima: prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad”, denunció el político.

Anaya denunció en su video semanal publicado este lunes que la 4T cerró las escuelas de tiempo completo, canceló la prueba PISA y las mediciones del Inegi, y planeó una estrategia de adoctrinamiento en la educación básica, con fuertes tintes ideológicos.

“Las cosas están tan mal en el sector educativo, que el gobierno se deshizo de todas las mediciones, para esconder el desastre”, añadió.

De acuerdo con el panista hay una estrategia de adoctrinamiento de la 4T desarrollada en los nuevos libros de texto de educación básica, a cargo de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como Marx Arriaga y Arturo Loaiza, “un exfuncionario del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se introducen conceptos de sesgada carga ideológica, como la lógica de la colonización y los procesos de dominio”.

“¿Tú crees que la niñez mexicana debe ser adoctrinada de esta manera? ¿No prefieres que tus hijos aprendan sobre ciencia y tecnología para tener un buen trabajo? ¿Que en lugar de sentirse víctimas históricas de la colonización y el dominio se sientan mexicanos ganadores, con conocimientos al nivel de cualquier joven de cualquier parte del mundo?”, cuestionó.

Hoy es el día para recordar y agradecer a [email protected] [email protected] que marcaron nuestra vida. Ojalá pronto tengamos un gobierno que le apueste a la ciencia, a los datos reales, a la investigación libre, a la economía del conocimiento y a la apertura al mundo. Los niños y jóvenes lo merecen. pic.twitter.com/sBNDsAdNKq — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 15, 2023

El panista aseguró que el mundo de disrupciones aceleradas López Obrador no lo entiende, aun cuando la revolución tecnológica ya está aquí, y va a operar cambios tan grandes como la Revolución Industrial en el siglo XVIII, solo que mucho más rápido.

“Si no le apostamos a la economía del conocimiento, vamos a dejar a generaciones enteras de mexicanos sin acceso a las herramientas ya no digamos para competir, ni siquiera para entender el mundo que les toque vivir”, consideró Anaya.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El político aseguró que la educación es el mejor legado que se puede dejar a los hijos y que la niñez y juventud mexicana es brillante.

“Hay que darles una educación de calidad para verlos despegar y construir su futuro. Solo hay que tomar las decisiones correctas. Y para eso es necesaria una política educativa que le apueste a la ciencia, a los datos reales, a la investigación libre, a la economía del conocimiento y a la apertura al mundo”, añadió.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado