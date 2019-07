Apicultores zacatecanos afectados por la irrupción de ‘copia de miel’ china

Notimex.- Las exportaciones zacatecanas de miel de abeja disminuyeron considerablemente, al ser afectadas por la competencia desleal que representa la producción de China, que oferta un alimento de cuestionable calidad y comercializa a bajo costo.

La alerta la hizo el Presidente de la Unión Ganadera Regional Especializada en Apicultura, Rafael Sánchez Rodríguez, quien denunció el daño que Zacatecas registra como un destacado exportador de miel al mundo, derivado de la producción china, que ha impedido la comercialización en Europa de la cosecha de abril.

Explicó que China realiza prácticas incorrectas, al dar de comer fructuosa de arroz a sus abejas para que la conviertan en miel, en lugar de permitirles la recolección, lo que está prohibido y por lo que ese país sólo está vendiendo una “copia de miel”.

Debido a eso, el kilo del alimento chino se vende hasta en 10 pesos, mientras que el de Zacatecas oscila en 55, y a pesar de que es una de las mejores del mundo, 80% de la miel de abeja de mezquite que salió en abril para exportación a Europa está embodegada.

Indicó que la miel zacatecana de abeja no se vende en los mercados de Estados Unidos pues no la aceptan, porque al ser natural se azucara, por lo que la única forma de llevarla es adicionándole 30% de fructuosa para que siempre esté líquida, pero no lo aceptan los productores porque disminuye su calidad.

Datos de la Coordinación Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaría del Campo (Secampo), indican que Zacatecas se encuentra en la posición 11 a nivel nacional en producción de miel de abeja.

En 2018 esta entidad generó 1,809.50 toneladas de miel, lo que significó una aportación del 3% en la producción nacional, con un valor de producción rural de poco más de 79,624,000 pesos.

La afectación que sufren los apicultores locales por la “copia de miel” de China no es el único problema que enfrentan, pues en México se vende mucha miel adulterada, porque se le adiciona fructuosa de maíz o la elaboran con azúcar caramelizada.

En México hay pueblos completos que se dedican a la producción de miel adulterada, en donde destaca el caso de Guadalajara, lugar en el cual existe una planta que se dedica especialmente a eso, dijo Sánchez Rodríguez.

En ese tenor, lamentó que las autoridades no hagan nada para castigar ese delito, por lo que el pasado 8 de julio se reunieron con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, para solicitar su apoyo y encontrar una solución.

