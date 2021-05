Aplican vacuna contra Covid-19 a Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vacunó esta mañana en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Gutiérrez Müller fue inmunizada con una primera dosis del laboratorio Pfizer y se espera que en próximas fechas se defina la aplicación de la segunda dosis.

Leer: Del 11 al 15 de mayo, vacunarán a adultos de 50 a 59 años en la Cuauhtémoc

“¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida”, escribió Gutiérrez Müller en su cuenta de Instagram.

La poetiza forma parte de los adultos de 50 a 59 años que son inmunizados en la Ciudad de México como parte del esquema nacional de vacunación.

El gobierno capitalino estará aplicando las dosis a este segmento de edad de la población hasta el 15 de mayo a alrededor de 77 mil ciudadanos.

“Invito a todos los mexicanos a que estén tranquilos, que esperen su turno que piensen que es algo que estamos haciendo todos por responsabilidad para cuidarnos y cuidar a los que nos redean”, comentó al salir de la escuela primaria.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado