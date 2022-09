Armenta va a la presidencia del Senado; Morena buscará reunión con AMLO, pero no irá Monreal

Los senadores de Morena postularán a Alejandro Armenta para presidir la Mesa Directiva del Senado para el próximo periodo ordinario. Una vez que quede elegido, el morenista buscará reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una reunión, los legisladores morenistas votaron por dos propuestas: Alejandro Armenta, quien obtuvo 36 votos, e Higinio Martínez, con 28; además, la senadora Ana Lilia Rivera fue elegida como propuesta para la vicepresidencia.

Por la tarde, Morena someterá a votación de todos los senadores su propuesta para presidir el Senado. De la misma forma, la Cámara de Diputados votará por su Mesa Directiva y se perfila que sea el panista Santiago Creel quien gane la presidencia.

En San Lázaro, la presidencia de la Mesa Directiva debe rotar cada año legislativo entre Morena, PAN y PRI, mientras que en el Senado, el partido en el poder se quedó con la presidencia los 3 años de la Legislatura por tener la mayoría.

Buscarán reunión con AMLO, sin Monreal

Luego de que varios secretarios de Estado y el presidente de Morena plantaran ayer a los senadores por este partido, Ricardo Monreal mencionó que le propuso a Alejandro Armenta buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador para reafirmar la lealtad de los legisladores aunque él no acudirá al encuentro.

“Le he propuesto que busque al presidente y que ellos vayan. Que es una nueva Mesa Directiva y que hay lealtad y que él hiciera las veces para que puedan recibirlos, yo no seré incómodo en esta reunión, porque entiendo bien el papel que estoy jugando y no quiero generar ningún situación. Ellos han sido leales al presidente”, dijo el también coordinador de Morena en el Senado.

Además, comentó que cuando hay piso parejo y no exclusión, se genera unidad, por lo que dijo estar satisfecho de los resultados para elegir al presidente de la Mesa Directiva.

“Me quedó satisfecho porque hay unidad y porque los presagios de ruptura no se dieron”, dijo el coordinador morenista.

Mientras, Alejandro Armenta agradeció a sus compañeros de bancada sus votos por él y reconoció el liderazgo de sus contrincantes.

“Reiterar que somos un grupo parlamentario emergido de la 4T, honramos los principios de Morena y tenemos lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador”, mencionó.

