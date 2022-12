Arropan a Sheinbaum con el grito de ‘¡presidenta!’ en el que pudo ser su último informe

Como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también aprovechó el aniversario de su toma de protesta en el cargo (5 de diciembre) para hacer un resumen de su administración.

La diferencia en esta ocasión fue que, de conseguir la candidatura de Morena a la Presidencia de México, habría sido el último informe decembrino de la mandataria capitalina.

Sheinbaum decidió desprenderse del tradicional discurso escrito en hojas blancas para adoptar un formato más de tipo TED Talk. En el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la mandataria se apoyó de una gran pantalla para ir comentando las principales acciones de su gobierno. Fue una manera de “recordar las épocas de profesora universitaria”, dijo Sheinbaum al auditorio, que le regalaba aplausos continuamente cuando ella mencionaba sus acciones de gobierno.

Hoy recordé mis tiempos de profesora, así les explicaré los avances y logros en la Ciudad a cuatro años de Gobierno, en este ejercicio de Rendición de cuentas. #HonestidadQueDaResultados pic.twitter.com/tnbj8Vt6JK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 5, 2022

Lee más:

AMLO acusa al INE de censurar a Claudia Sheinbaum

Abajo, en primera fila, estuvieron 3 representantes del gobierno del presidente López Obrador: la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. También, la fiscal general de justicia local, Ernestina Godoy; el presidente del Tribunal de Justicia local, Rafael Guerra; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entre otras personalidades.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue el único del gabinete de Sheinbaum que brilló en primera fila. De hecho, cuando la jefa de gobierno presumía los índices de seguridad de la capital, aprovechó para agradecer el trabajo del jefe de la Policía, a quien expertos lo empiezan a ver como un posible sucesor de Sheinbaum Pardo. La mandataria dijo que en 4 años hubo una disminución de 59.4% en delitos de alto impacto.

No te pierdas:

Sheinbaum carga contra el INE pero cumple con medida cautelar que le fue impuesta

Mientras Sheinbaum presumía las acciones de su gobierno, en las redes sociales se hizo un despliegue de todas las cuentas del gobierno de la Ciudad de México para hacer eco de lo que se decía al interior del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado a un costado del Congreso de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, donde Sheinbaum acostumbra a celebrar lo que llama “ejercicios de rendición de cuentas”.

Como suele hacerlo en diversos foros, la Jefa de Gobierno ensalzó al gobierno del presidente López Obrador y dijo que, siguiendo la política de austeridad y combate a la corrupción del gobierno federal, en la Ciudad de México “en estos 4 años hemos quitado a la corrupción y privilegios 80,000 millones de pesos. Pasamos de la corrupción, del uso de los recursos públicos para beneficios privados, a un gobierno honesto que nunca jamás traicionará a su pueblo”.

Te puede interesar:

Sheinbaum se sincera sobre sus aspiraciones políticas: ‘sí quiero ser presidenta’

Conforme enumeraba sus acciones de gobierno, la audiencia le regalaba aplausos a Sheinbaum, pero no fue sino hacia el final del mensaje que los invitados se soltaron para lanzar el esperado grito de “¡presidenta! ¡presidenta!”, gestó que la mandataria si bien agradeció, no le tomó mucha atención. Fueron tres ocasiones en las que le arroparon con el grito de “¡presidenta!”, pero la mandataria cerró su informe sin ningún tipo de referencia a su aspiración presidencial.

“El 27 de noviembre, en esta ciudad, el pueblo de México le refrendó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Somos orgullosamente parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”, fue la última frase que soltó Sheinbaum mientras le gritaban “¡presidenta!”, pero no hubo referencia alguna a sus aspiraciones presidenciales.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información