AMLO acusa al INE de censurar a Claudia Sheinbaum

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que acatar una medida cautelar impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre publicar un texto para deslindarse de la propaganda a favor de ella con miras a las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al organismo de censurar a la mandataria.

“Pues que el INE no se toca, es una superestructura de poder, desde luego de facto de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución, el Artículo sexto, el séptimo de la Constitución General de la República (que) tienen que ver con los medios y da vergüenza que son los medios al servicio de los conservadores los que apoyen está decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este artículo han luchado por siglos periodistas”, aseguró López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina realizada este lunes desde Campeche, López Obrador cargó contra los consejeros del INE, dijo que son intocables de la mafia del poder y aseguró que el organismo electoral “sí se tocará” porque el pueblo sí quiere una reforma.

“Son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Deben de leer el Artículo sexto y séptimo de la Constitución. El Artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable.

“Pero es parte de esta actitud antidemocrática que prevalece. Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso. Claro que sí se toca y se debe de tocar y también que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas”, expresó.

López Obrador señaló que él ganó la Presidencia gracias a la gente, no por el INE, y que los consejeros electorales son árbitros vendidos.

“Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Cuando fui candidato, nunca me reuní con el INE y siempre procuré tener distancia con ellos y no creerle, porque sabía yo que eran árbitros vendidos”, consideró.

INE ordena a Sheinbaum deslindarse de propaganda a su favor

Sheinbaum informó el sábado que el viernes recibió la notificación del INE, misma que le obliga como medida cautelar a publicar un texto con el que no está de acuerdo ni es de su autoría por lo que con ello, “una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”.

La Jefa de Gobierno consideró entonces que es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga dicha medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo por lo que publicó el texto que le fue ordenado para cumplir con la resolución pero adelantó que va a apelar la misma.

“La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag #EsClaudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardes o en redes sociales. En ese sentido, de nueva cuenta y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica, que ni una servidora, ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase “Es Claudia” frases similares, o con algún aspecto relacionado con su difusión”, publicó el sábado.

Sheinbaum hizo un llamado a sus simpatizantes y ciudadanos en general para que se abstengan de seguir difundiendo su nombre, apellido e imagen, a través de la pinta de bardas, colocación de lonas, publicaciones en redes sociales, o de cualquier otra forma, ya que eso podría ser una infracción a las normas electorales.

“En consecuencia, se solicita a las personas que ya hayan colocado alguna publicidad con esas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible”, externó.

