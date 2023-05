Así es como el fentanilo corre por la supercarretera de las redes sociales

Sebastian murió solo a los 17 años, tendido en la cama de su habitación en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Sus padres adoptivos lo encontraron sin vida la mañana del 31 de julio de 2021. Una noche antes había tomado media pastilla de lo que creyó que era Percocet –un analgésico opioide que contiene oxicodona y se hizo famoso en Hollywood y lo es actualmente en la escena musical del trap y reguetón– pero que resultó ser una dosis letal de fentanilo.

En octubre de 2022, los padres de Sebastian testificaron ante el Caucus del Senado de EU sobre el Control Internacional de Narcóticos que su hijo fue introducido al Percocet por un amigo.

“(Luego) comenzó a automedicarse con pastillas compradas a través de Snapchat. No sabía que eran falsas y contenían fentanilo. No podía dejar de tomarlas, sin embargo, logró que algunos de sus amigos se detuvieran e incluso convenció a algunos de ellos para que no se suicidaran”.

Lee también:

Cómo los hijos de ‘El Chapo’ construyeron un imperio de fentanilo que envenena a EU

En la misma audiencia se ventiló otro caso similar. Devin, de 23 años, murió solo en su habitación el 24 de febrero de 2022 luego de haber ingerido una pastilla falsificada llamada M-30 (Percocet) que contenía fentanilo. “Devin murió en mi casa y fue encontrado el 24 de febrero, en su habitación, con la puerta cerrada, solo (…) El fentanilo es un asesino silencioso”, declaró la madre del joven el 27 de octubre pasado ante senadores estadounidenses.

En ambos casos, el fentanilo estuvo relacionado con Percocet, un analgésico opioide que ha ganado popularidad en la escena trap y reguetón. En el tema ‘Pick up the pone’ (Levanta el teléfono) los raperos Young Thug y Travis Scott cantan: “Percocet y codeína por favor no se lleven mi vida”. Los reguetoneros Bad Bunny y J-Balvin cantan “se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 5-12”, otro sobrenombre del Percocet.

Bad Bunny vuelve a hacer referencia a la oxicodona en “Callaita”, donde dice: “se dejó hace poco y tiene vida nueva, anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa’ que se las beba”. Según la Administración de Control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), a la oxicodona se le conoce en la calle como “30s; 40s; 512s; Beans; Blues; Buttons; Cotton; Greens; Hillbilly Heroin; Kickers; Killers; Muchachas; Mujeres; OC; Oxy; Oxy 80s; Roxy; Roxy Shorts; Whites”.

Más del tema:

Marina incautó cargamento ilegal de fentanilo proveniente de Asia: AMLO

La supercarretera del fentanilo

La DEA ha calificado a las redes sociales como la “supercarretera” por donde circula el fentanilo. Al igual que Sebastian, miles de jóvenes en Estados Unidos acceden a las drogas mediante redes sociales, ya que, como si fuera un espejo del sector empresarial, los cárteles de la droga también han emprendido una “transformación digital” y han adoptado internet como un nuevo canal de venta y criptomonedas como medio de pago.

Un documento del Congreso de Estados Unidos consultado por Forbes México da cuenta de cómo las redes sociales han contribuido a lo que ese país llama una “epidemia de fentanilo”, que ha cobrado miles de vidas y ha tensado la relación diplomática entre Estados Unidos, México y China, debido que a la administración de Joe Biden acusa al país asiático de suministrar a los cárteles mexicanos de la materia prima para producir fentanilo y traficarlo en territorio norteamericano.

El texto del área de investigación del Congreso de Estados Unidos refiere que una de las preocupaciones principales para las autoridades estadounidenses es que los consumidores de drogas, especialmente los adolescentes, compran ilegalmente fentanilo y otras drogas a través de redes sociales. “Las personas se conectan con traficantes de drogas a través de las redes sociales y pueden adquirir drogas ilícitas rápidamente, a menudo con poca evidencia de la transacción”.

De acuerdo con la investigación, “los traficantes de drogas persiguen clientes y los usuarios de drogas buscan comprar sustancias ilícitas a través de una variedad de mercados en línea, tanto en la web superficial como en la web oscura. En la web superficial, estos mercados incluyen sitios web de comercio electrónico, aplicaciones móviles, foros en línea y plataformas de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube”.

No te pierdas:

EU sanciona a empresas chinas por suministrar precursores de fentanilo a cárteles mexicanos

Las drogas ilícitas que se ofrecen en este sitio de redes sociales incluyen, entre otras, metanfetamina, heroína y fentanilo. Además, el fentanilo y otras drogas a menudo se comercializan falsamente como píldoras recetadas legítimas como la oxicodona, pero se trata de pastillas falsificadas que se fabricaron y distribuyeron ilegalmente. Según la DEA, 6 de cada 10 píldoras recetadas falsas mezcladas con fentanilo contienen una dosis potencialmente letal.

Los traficantes y compradores usan funciones de las redes sociales como publicaciones temporales o que desaparecen para ocultar sus actividades. Además, hacen combinaciones de emojis para referirse a drogas ilícitas. Después del contacto inicial en los sitios de redes sociales, los vendedores y compradores transfieren sus comunicaciones a aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp, Signal o Telegram para organizar las transacciones.

Esto hizo que la DEA lanzara la campaña “One pill can kill” (Una pastilla puede matar). “Las redes criminales de drogas están abusando de las redes sociales para ampliar su alcance, crear nuevos mercados y dirigirse a una nueva clientela. Esto incluye la venta de fentanilo y pastillas de metanfetamina, a menudo a adolescentes confiados, adultos jóvenes y estadounidenses mayores, que piensan que están comprando pastillas reales”, advierte la agencia en su comunicación.

Fuente: DEA

¿Cómo funciona la venta de fentanilo en redes sociales?

Según la DEA, el modelo opera como ventanilla única (one-stop shop). “Los narcotraficantes han convertido los teléfonos inteligentes en una ventanilla única para comercializar, vender, comprar y entregar píldoras recetadas falsas y mortales y otros drogas peligrosas. En solo tres pasos, se pueden comprar drogas mortales y entregado en su hogar como cualquier otro bien o servicio”.

1.- La publicidad

Los narcotraficantes se anuncian en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter y YouTube. Estos anuncios se encuentran en historias de 24 horas que desaparecen y en publicaciones que se eliminan de inmediato. Las publicaciones y las historias a menudo van acompañadas de palabras clave conocidas y emojis que se utilizan para comercializar y vender drogas ilícitas y mortales en las redes sociales. Estas palabras clave y emojis están diseñados para evadir la detección por parte de las fuerzas del orden y los algoritmos preestablecidos que utilizan las plataformas de redes sociales.

2.- Contacto

Los posibles compradores contactan a los traficantes de drogas en las aplicaciones de las redes sociales en respuesta a sus anuncios, ya sea mediante mensajes directos o comentando una publicación. Una vez que se establece el contacto, los traficantes de drogas y los compradores potenciales a menudo se trasladan a una aplicación de comunicaciones encriptadas como WhatsApp, Signal y Telegram. Los narcotraficantes suelen cambiar a estas aplicaciones de comunicaciones encriptadas para concertar tratos de drogas con posibles compradores.

3.- Pago

Después de hacer un trato, los traficantes de drogas solicitan el pago utilizando aplicaciones de un solo clic como Venmo, Zelle, Cash App y Remitly.

Más información:

AMLO pide al presidente de China controlar flujo de fentanilo ante amago intervencionista en EU

Si bien la mayoría de las drogas ilícitas se compran a través de conexiones interpersonales o en la calle, la cadena de suministro del tráfico de drogas incluye mercados en línea y monedas virtuales para fabricar y vender drogas ilícitas. Un informe del año pasado de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) consultado por Forbes México apunta que “los traficantes de drogas, incluidos los fabricantes y distribuidores, utilizan mercados en línea y moneda virtual en toda la cadena de suministro”.

“Los fabricantes de drogas pueden usar monedas virtuales para comprar los precursores químicos para crear drogas ilícitas. Por ejemplo, los fabricantes de opioides sintéticos (incluido el fentanilo) utilizan plataformas de pago en línea y monedas virtuales para comprar precursores químicos o narcóticos completamente sintetizados, que provienen principalmente de China, según un aviso de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas”.

Las plataformas web superficiales utilizadas para el tráfico de drogas incluyen redes sociales, sitios web de comercio electrónico, aplicaciones móviles y foros en línea. Dichas plataformas se pueden utilizar para conectar a compradores y vendedores y para completar transacciones. Además, los sitios web con sede en el extranjero operan en la web superficial y venden drogas ilícitas a los compradores.

“Por ejemplo, los proveedores pueden presentarse como empresas farmacéuticas o empresas de investigación química y ofrecer fentanilo y otros opioides sintéticos. Estos proveedores comercializan sus productos en sitios web que generalmente parecen legítimos y tienen características de interfaz de usuario similares a los sitios web de comercio electrónico legítimos. Es posible que algunos usuarios de compañías farmacéuticas en línea con recetas legítimas no sepan que los sitios web en los que compran no son legítimos”, relata la GAO.

Para entender mejor:

Fentanilo: esto ganan los traficantes con el opioide que Biden pide a México frenar

De acuerdo con representantes del Centro de Redes Ilícitas y Crimen Organizado, algunos clientes buscan proveedores en línea para precios más bajos de medicamentos recetados y, a menudo, no saben que los productos que compran son ilícitos o pueden contener sustancias peligrosas.

Por otro lado, los mercados de la web oscura brindan a los distribuidores una gran base de clientes y les permiten anunciar sus productos con descripciones detalladas. Dichos mercados a menudo también tienen sus propios foros para que los clientes compartan información sobre diferentes medicamentos, la reputación de los proveedores y formas de usar ciertas monedas virtuales para ofuscar sus actividades.

El informe de la GAO menciona que “si bien las pandillas callejeras dominan la venta minorista y la distribución de drogas ilícitas como la cocaína, la metanfetamina, la heroína y el fentanilo a nivel local, las drogas compradas en línea también pueden enviarse directamente a los consumidores. A nivel nacional, las personas que usan Internet o conexiones locales para comprar fentanilo a proveedores de EU generalmente realizan pagos en persona con efectivo o pagos en monedas virtuales utilizando empresas de servicios monetarios o plataformas de pago en línea y luego reciben un envío directamente”.

Te interesa:

Ebrard califica como ingratitud críticas de EU a México por fentanilo

¿Cómo rastrear la venta de fentanilo en redes sociales?

En abril de 2021, el profesor Xin Li, del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica de Lane, y Chuanbo Hu, becario postdoctoral en la Universidad de Virginia Occidental, Estados Unidos, dijeron que “el tráfico ilícito de drogas ha evolucionado conjuntamente con la tecnología en las últimas décadas. Las redes sociales se han convertido en una herramienta explotada no solo por la gente común, sino también por los traficantes de drogas”.

En una nota de prensa publicada el 6 de abril de 2022 en el portal de noticias de la Universidad de Virginia Occidental se advierte que desde 2019 los traficantes de drogas sustituyeron Twitter por Instagram para promocionar drogas ilícitas ya que, “en comparación con otras plataformas de redes sociales, incluida Tik-Tok, los algoritmos asociados con Instagram permiten que el contenido más personalizado se dirija directamente a las personas que expresan interés en ciertas publicaciones y hashtags”.

Cualquiera que siga la cuenta de un distribuidor o le guste la publicación de un distribuidor le pedirá al algoritmo de Instagram que llene el feed de la persona con más de esas publicaciones para drogas. Para combatir esto, Li y Hu realizaron el primer estudio sistemático sobre la detección detallada de eventos de tráfico ilícito de drogas en Instagram.

Lee más:

Incautan en Nueva York unas 300,000 píldoras de mortal ‘fentanilo arcoíris’

Este modelo toma datos de texto e imagen como entrada y combina información multimodal para predecir múltiples etiquetas de drogas ilícitas. “En comparación con trabajos anteriores, este método considera completamente las pistas de tráfico de drogas proporcionadas por imágenes y texto y realiza la clasificación detallada de los eventos de tráfico de drogas”, dijeron los creadores.

Según Li y Hu, los traficantes de drogas generalmente usan hashtags en Instagram para extender su alcance y atraer a su audiencia, que se puede adjuntar a las publicaciones. Los traficantes casi siempre vinculan muchos hashtags relacionados con las drogas para mejorar la visibilidad de sus publicaciones.

No obstante la pertinencia de este modelo, la detección precisa de potenciales promociones y transacciones de drogas en las redes sociales se ha vuelto cada vez más difícil debido a la inconsistencia de la legislación sobre drogas, la inmensidad de las redes sociales y la ambigüedad en qué drogas se publican y por qué razón, lamentaron los expertos.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información