Foro Forbes Monterrey | Así ayuda Grupo Financiero Base a empresas de Japón, China y otros países a invertir en México

MONTERREY, Nuevo León.- Lorenzo Barrera Segovia, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Financiero Base, aseguró que México está obligado a aprovechar este momento histórico del nearshoring para detonar crecimiento económico y desarrollo.

“Hay muchas oportunidades y es histórico este momento para todos, ojalá aprovechemos y podamos mejorar los salarios”, dijo el banquero durante el Panel “Nuevo León ante el nearshoring la oportunidad para definir el desarrollo industrial” realizado en el marco del Foro Forbes Economía y Negocios Monterrey 2023.

Barrera señaló que Base cuenta con una experiencia de 37 años atendiendo a empresas involucradas en operaciones relacionadas con el comercio exterior, pero también atendiendo a aquellas que se han reubicado en el país, de tal modo que los procesos involucrados en el nearshoring no les son ajenos.

“Estamos convencidos de que el fenómeno del nearshoring puede posicionar a México como un hub de inversión hacia el primer consumidor del mundo que es Estados Unidos, y nosotros queremos ser el banco del soft landing que los atienda”.

Este esfuerzo implica una continua evolución para las empresas en cuanto a servicios se refiere y en donde los tiempos de respuesta ágiles y eficientes han marcado la diferencia en la oferta de servicios de su Grupo, destacó Barrera.

“La automatización de tareas complejas a través de un aliado financiero permiten que las empresas puedan concentrarse en su negocio y hacer sus operaciones internacionales de una manera mucho más eficiente, ahorrando costos, mitigando riesgos y simplificando procesos”, recalcó el directivo.

Actualmente hay muchos sectores interesados en aprovechar el nearshoring y hay empresas interesadas en proveer insumos y materias primas a estas inversiones que vienen desde Europa y países asiáticos, detalló.

Base ha encontrado una oportunidad a través de atender a las tesorerías con un target de mercado muy específico y que requiere servicios focalizados y eficientes para sus operaciones de índole financiera, instrumentos de cobertura y liquidez.

“En el norte del país estamos aprovechando más el nearshoring que otros estados”, declaró el empresario, quien recomendó que haya capacitación para que los ejecutivos aprendan el idioma y cultura de las compañías extranjeras para que lleguen con facilidad.

Sobre las oportunidades en el sur de México, el especialista consideró que Yucatán tiene el reto de construir un puerto marítimo más grande en Progreso, lo cual les permitiría atender a empresas del Este de Estados Unidos y en 48 horas enviar mercancía a esos estados.

“(Pero) la inversión es enorme y requieren invertir más de 3 mil millones de dólares para que eso suceda y el gobierno de Yucatán no cuenta con los mismos apoyos que contamos en Nuevo León para que las inversiones se den y aprovechar el nearshoring”, añadió Lorenzo Barrera Segovia.

La infraestructura que tiene Nuevo León es impresionante y no todos los estados apoyan a las empresas, apuntó el presidente ejecutivo de Grupo Financiero Base.

Desde hace más de tres décadas, el modelo de negocio de Banco Base está enfocado en atender a empresas del sector importador y exportador, recordó el empresario.

El contexto geopolítico actual, la ubicación geográfica de Nuevo León, las estructuras de costos y la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva que hay, han compensado los retos que tenemos, y con ello ya hemos podido capturar de manera parcial la oportunidad del nearshoring.

Eso refuerza que el Made in Mexico puede ser el nuevo Made in China, pero se debe seguir buscando y concretando oportunidades, porque aún no se ha aprovechado por completo este fenómeno, advirtió Barrera.

“El grupo ha contratado personas que hablan japonés, coreano y chino, que nos hace más fácil atender a las empresas que van llegando a las 13 ciudades del país donde tenemos oficinas”, comentó.

“Eso nos permite entender bien qué requerimientos tienen y poder hacerles un soft landing para que lleguen los inversionistas, busquen el terreno que quieren, los abogados que requieren y les hacemos la vida más sencilla cuando llegan”, detalló.

Como institución, añadió, han buscado realizar reuniones y viajes con la intención de conocer a estas empresas y en los últimos meses tuvieron la oportunidad de platicar con poco más de 100 empresas extranjeras pertenecientes a sectores, como el automotriz, alimenticio, aeroespacial y electrodomésticos.

Actualmente cuentan más de 600 colaboradores, quienes están buscando activamente oportunidades para ayudar a los inversionistas con sus planes en México, agregó Lorenzo Barrera Segovia.

