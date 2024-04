La pesadilla de prohibir a TikTok en los EU, recién comienza

El miércoles, el presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley que obligará al gigante de las redes sociales ByteDance, con sede en China, a vender su joya de la corona, TikTok. Si no lo hace, la aplicación será prohibida en Estados Unidos, una medida sin precedentes que sería el primer caso en que este país prohíba una aplicación de redes sociales de propiedad extranjera.

Biden y la Casa Blanca han enfatizado que prohibir TikTok no es la intención de la legislación y que, en cambio, simplemente quieren que la aplicación siga funcionando aquí bajo un nuevo propietario estadounidense. (Caso en cuestión: la campaña de Biden se unió recientemente a TikTok y planea seguir usándolo para llegar a los votantes).

Pero está empezando a surgir un consenso de que separar TikTok de ByteDance será casi imposible. Los informes de Forbes sobre la plataforma utilizada por 170 millones de estadounidenses también han demostrado repetidamente cuán entrelazadas están las dos compañías, y gran parte de TikTok se ejecuta hoy en día con herramientas de ByteDance (sus propias versiones de Microsoft Office, G Suite, Salesforce y similares) construidas hace años. por ingenieros en China. Esto le ha dado al personal de ambas compañías, en los Estados Unidos (EU) y China, amplio acceso a información confidencial sobre los usuarios estadounidenses de TikTok, los creadores de TikTok, los anunciantes de TikTok y las celebridades, políticos y otras figuras públicas en la aplicación. Los empleados también han descrito una gran superposición entre las empresas.

“Diré que no hay duda de que ByteDance [y] TikTok son lo mismo”, dijo a Forbes el ex empleado de TikTok Joel Carter, quien dice que fue despedido injustamente en agosto. “Queda claro desde el primer día (a través de documentos de oficina, productos, sistemas, procesos, señalización de la oficina e incluso su cheque de pago) que las personas son empleados de ByteDance”.

Y el argumento de que la nueva ley no se trata, de hecho, de una desinversión es uno que TikTok ha estado planteando todo el tiempo.

“No se equivoquen, esto es una prohibición: una prohibición de TikTok y una prohibición para usted y su voz”, dijo el miércoles el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, en un video viral publicado en la plataforma después de que Biden aprobara la ley. “Los políticos pueden decir lo contrario, pero no se confundan. Muchos de los que patrocinaron el proyecto de ley admiten que su objetivo final es prohibir TikTok”.

“Tengan la seguridad de que no iremos a ninguna parte”, añadió. “Tenemos confianza y seguiremos luchando por sus derechos en los Tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado”.

“¿QUÉ PASA SI NO HAY UN SOCIO DE VENTA? CREO QUE ESO PODRÍA PONER TODO NUEVAMENTE EN JUEGO”.

KEN GLUECK, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ORACLE

La aprobación por parte de Biden de la ley dirigida a TikTok, que se añadió a un paquete más amplio que proporciona ayuda exterior a Ucrania, Israel y Taiwán, es el cierre de un capítulo, pero el comienzo del siguiente: lo que probablemente será una batalla legal prolongada sobre el futuro. de la popular aplicación.

“Este es el comienzo, no el final de este largo proceso”, escribió el sábado Michael Beckerman, principal líder político de TikTok para las Américas, al personal en un memorando interno obtenido por Forbes. (El eslogan junto a su nombre era “Mantén la calma y apunta a lo más alto”). Calificó el proyecto de ley de “inconstitucional” y “sin precedentes”.

“En el momento en que se firme el proyecto de ley, acudiremos a los tribunales para impugnar legalmente”, dijo el ejecutivo a los empleados. “Seguiremos luchando, ya que esta legislación es una clara violación de los derechos de la Primera Enmienda de los 170 millones de estadounidenses en TikTok y tendría consecuencias devastadoras para los 7 millones de pequeñas empresas que utilizan TikTok para llegar a nuevos clientes, vender sus productos, y crear nuevos puestos de trabajo. … Juntos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantener la compostura y concentrarnos en el negocio”.

Los altos mandos de TikTok reiteraron estos comentarios durante una reunión global el miércoles. Andy Bonillo, quien dirige la seguridad de datos de TikTok en EU, también envió un mensaje que decía: “Sé que las noticias de hoy sobre el proyecto de ley de ‘prohibición’ de TikTok son decepcionantes”, pero “el trabajo del USDS sigue siendo el centro de la estrategia de la empresa para generar confianza” y ” nuestro trabajo es inquebrantable y de misión crítica”, según comunicaciones internas obtenidas por Forbes. Y en una nota separada de la jefa de confianza y seguridad de EU, Suzy Loftus, le dijo al personal que “este próximo capítulo convocará nuestra resiliencia… sepan lo orgullosa que estoy de nuestro equipo y nuestro trabajo. Y estar en el lado correcto de la historia”.

Ken Glueck, vicepresidente ejecutivo de Oracle, dijo a Forbes que el debate potencialmente prolongado sobre si se puede vender o no TikTok podría terminar volviendo a poner a Estados Unidos en el punto de partida. (Oracle se ha asociado con TikTok en el Proyecto Texas, un proyecto de 1.500 millones de dólares que promete deshacer las operaciones de TikTok en Estados Unidos y China para abordar las preocupaciones de privacidad, protección de datos y seguridad nacional con la aplicación).

“En primer lugar, se trata de una cuestión jurídica”, afirmó Glueck por teléfono el miércoles. “Una vez que se tenga claridad sobre la cuestión legal (lo cual se puede lograr en un plazo razonablemente corto o habrá un proceso un poco más largo), se pasa al siguiente paso: ¿hay una desinversión? Y entonces la pregunta en ese momento es: ¿qué pasa si no hay un socio de venta? Creo que eso podría poner todo nuevamente en juego”. Cuando se le preguntó si está en juego el futuro de la relación de Oracle con TikTok, o cómo la inminente prohibición puede cambiar la naturaleza del trabajo de Oracle con TikTok, Glueck dijo: “No tengo idea” y que Oracle no tiene una posición sobre lo que debería hacer su socio. .

“NO HAY FORMA DE SACAR LA PARTE ESTADOUNIDENSE DE TIKTOK Y VENDÉRSELA A ALGUIEN”.

GLENN GERSTELL, EX ASESOR GENERAL DE LA NSA

El ex asesor general de la Agencia de Seguridad Nacional, Glenn Gerstell, dijo que si bien China y TikTok presentan amenazas potenciales a la seguridad nacional, la ley aprobada por la Casa Blanca y el Congreso es una “política pública realmente mala” que probablemente acabe en la mira de la Corte Suprema, y ​​que la la desinversión que exige es “económicamente irreal”. (Se ha mencionado o se rumorea que media docena de posibles compradores están interesados ​​en TikTok, pero ninguno ha ganado una tracción sustancial).

“No hay forma de sacar la parte estadounidense de TikTok y vendérsela a alguien”, dijo Gerstell a Forbes. “China nunca permitirá que los algoritmos que hacen de TikTok lo que es (la aplicación sofisticada que se convirtió en la aplicación más popular del mundo en sólo dos años) [tengan] un nuevo propietario no chino… lo que entonces acabaría por completo con su valor”. del resto. No hay ningún mundo en el que esto tenga sentido económico, y nadie va a comprar un TikTok en los EU que no tenga el algoritmo”.

“Lo que lo hace valioso es exactamente lo que no está a la venta”, añadió.

También hay preguntas apremiantes sobre si una prohibición de TikTok lograría lo que los líderes estadounidenses esperan: un informe de Forbes reveló que años después de que India prohibiera TikTok en 2020, TikTok y ByteDance todavía tenían amplio acceso a datos confidenciales sobre muchos de los 150 millones de ciudadanos indios que Una vez usé la aplicación.

TikTok ya está aprovechando su enorme base de usuarios para luchar contra la prohibición. Un millón de publicaciones con los hashtags #tiktokban, #savetiktok y #keeptiktok aparecieron en la aplicación el miércoles, y los usuarios atacaron a los legisladores y amenazaron con quitarle votos a Biden. En el memorando interno que Beckerman envió a los empleados el sábado, destacó la importancia de “la defensa y el apoyo de los creadores… tanto en la aplicación como en las llamadas a sus funcionarios electos”. Algunos de los principales creadores cuyas publicaciones incluyó en el memorándum también aparecieron en la parte superior de los resultados para los usuarios que buscaban #tiktokban.

Otros creadores señalaron la aparente hipocresía de la decisión de la campaña de Biden de permanecer en TikTok y cortejar a las audiencias de los creadores para ayudar en el esfuerzo de reelección del presidente. “¿Joe Biden está firmando un proyecto de ley para prohibir la aplicación TikTok y, al mismo tiempo, su equipo pide asociarse con los creadores de TikTok para asegurar votos para las próximas elecciones?” dijo la creadora Lauren Ashley Beck en un video, con una mirada de incredulidad. “Perdiste.”

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

