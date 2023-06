Así fue el hackeo a Ibai Llanos que usó a Elon Musk como anzuelo para una criptoestafa

Ayer, el canal de YouTube del streamer español Ibai Llanos fue hackeado por un grupo de ciberdelincuentes de Grecia que borró todos los videos de la cuenta para dejar solo una falsa transmisión en vivo de Elon Musk, CEO de Tesla, presentando su modelo Cybertruck, un acto que en realidad ocurrió en 2019. El multimillonario solo era un anzuelo para una criptoestafa.

Fue el propio Ibai Llanos quien relató su experiencia. Su canal de YouTube tiene 10.5 millones de suscriptores y hasta el domingo disponía de decenas de videos publicados desde el inicio de su espacio en 2015. Hasta antes del ciberataque el español sumaba 2,845 millones 58,371 visualizaciones de su contenido.

“Me ¡hackearon la cuenta de YouTube. Soy Ibai, o mejor debería llamarme Tesla US, porque me hackearon mi cuenta de YouTube (…) Era un día importante para mi canal de YouTube porque había subido un video que grabamos en la calle de cuántas fotos me piden en medio hora, que había empezado muy bien y nos había gustado mucho”, relató el streamer en un video.

“Para mi sorpresa yo no estaba logueado en mi cuenta de YouTube. Alguien me había sacado de mi cuenta, a lo que mi editor Mateo me pregunta a las 10 de la mañana ‘Oye Ibai ¿has cambiado la contraseña de YouTube?’. Mi respuesta fue no y ahí empezaron los temblores. Hablamos con YouTube directamente después de saber que nosotros no hemos cambiado la contraseña”, añadió.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Ibai relató que a las 11:15 horas su canal de YouTube pasó a llamarse Tesla US “y empezaron a emitir un directo de Elon Musk”. La falsa retransmisión en vivo logró 3,700 espectadores y fue por un momento el único contenido disponible en la cuenta, ya que el resto de los videos fueron puestos en configuración privada.

“Mucha gente se asustó porque me decían ‘Ibai, te han borrado todo el canal de YouTube’”, contó. El streamer español reveló que, aunque algún tercero intenta borrar todos los videos de una cuenta, YouTube tiene una copia de seguridad para restablecer los videos publicados.

Más adelante en su video, Ibai Llanos comenta: “me han hackeado unos griegos, evidentemente no me ha hackeado ni Tesla ni Elon Musk. Los han querido timar amigos, para que tú te creas que Elon Musk es el verdadero Elon Musk que está en el canal de Tesla streameando y de esta manera les intentan robar dinero”.

El creador de contenido explicó que los autores del robo de su cuenta “pretendían que ustedes creyeran que era Elon Musk de verdad, el canal de Tesla, porque tiene 10 millones de suscriptores, y mediante este engaño ponían URL por aquí (en la caja de descripción del video) para intentar estafar a la gente”.

¿En qué consiste la estafa?

Ibai Llanos explicó que los autores detrás del robo de su canal de YouTube invitaban a “un evento en el que, si mandas X bitcoin, te devuelven el doble. Algo que parece espectacular. Evidentemente es una estafa, pero se intentan aprovechar del canal de Tesla que parece oficial porque está verificado y tiene 10 millones de suscriptores”.

El español abundó en que en el portal al que redirigían los enlaces colocados en la descripción del falso en vivo de Elon Musk los estafadores colocaban transacciones falsas “para que te lo creas, para que veas que te van devolviendo el doble.

“Los hackers no eran muy listos, se les olvidó quitarle el acceso a mi editor desde su cuenta privada. Mi editor por lo tanto les empezó a tirar el directo y consiguió tirarlo varias veces. Tardamos menos de una hora (en recuperar la cuenta). El problema es que YouTube recomienda no tocar nada, dicen que ellos van a restablecer todo tal y como estaba, que van a hacer copia de seguridad y lo que parecía que les iba a llevar un par de horas les ha llevado bastante más. Estuvimos todo el domingo sin canal de YouTube”.

“Es lamentable tener que vivir así. Gente que vive de intentar robar, lamentablemente es el mundo en el que vivimos desde hace muchos años. En definitiva, Elon Musk vamos a por ti y espero que el próximo Tesla que hagas sepa volar e ir rápido por el cielo, porque como te pillemos por la calle te lo vamos a explicar claramente”, bromeó Ibai.

“Una vez más disculpen las molestias, esperamos haber aprendido del error, que no nos vuelva a pasar y si nos pasa que no sea con Tesla, que nos pongan jugadas de Ronaldinho o golazos de Zidane. No me pongas una conferencia de Elon Musk que encima es aburridísima y me generas pocos viewers. Ponme una final de la Champions y ahí intenta hacerme la del bitcoin”, ironizó Ibai Llanos.

