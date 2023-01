Así fue el nuevo desencuentro que tensó aún más la relación de Sandra Cuevas con Sheinbaum

La relación entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha sido la mejor. Y la noche del 26 de enero se tensó aún más. El motivo: la incursión del secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano, en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, donde encontró “propaganda de odio” contra la mandataria capitalina.

La respuesta de Sandra Cuevas fue acusar privación ilegal de la libertad en contra de las trabajadoras que se encontraban en esas oficinas antes de la llegada del contralor del gobierno de Sheinbaum. Aunque en un principio la alcaldesa rechazó conocer la propaganda que se encontró ahí, después mencionó que el contenido no era mentira.

En los volantes, que han sido repartidos por lo menos desde diciembre pasado en distintas alcaldías de la Ciudad de México, se acusa a Sheinbaum de ser responsable de las muertes del Colegio Rébsamen por el sismo de septiembre de 2017; de las muertes por el colapso de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021 y de los feminicidios que ocurren en la capital.

Lee más:

Sandra Cuevas impugnará sentencia que la destituye del cargo; ‘no me voy a quitar’, dice

Las papeletas no llevan una firma, pero personajes de Morena, como el propio presidente de ese partido en la capital, Sebastián Ramírez –exvocero de Sheinbaum– ya se las han atribuido al Partido Acción Nacional (PAN), como parte de una campaña de odio contra la mandataria local, quien aspira a obtener la candidatura presidencial morenista para 2024.

En un principio Sandra Cuevas fue reacia a admitir la existencia de esa propaganda en las oficinas de la alcaldía. El contralor Serrano mostró a la prensa una de esas papeletas encontradas en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, y Cuevas acusó inmediatamente: “esos los trajeron ustedes”, con una voz subida de tono.

En otras declaraciones, Cuevas relató que personal de dicha dirección le envió un mensaje a su celular: “nos cayó la titular de Contraloría, aquí está, están tomando fotos a los flyers (volantes), no nos dejan salir, ni nos dejan ocupar los celulares”, relató la alcaldesa.

Eso le dio pie a la funcionaria para acusar al contralor de privación ilegal de la libertad de su personal, algo de lo que ella misma fue acusada en 2022 y que le mereció la separación temporal del cargo, al retener sin motivos a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y amedrentarlos. Parte de su castigo fue asistir a terapia de control de ira.

Cuando la prensa le preguntó a Cuevas sobre los flyers que le mencionaron las trabajadoras de Desarrollo Social, la alcaldesa respondió: “esos paquetes son los flyers que volanteamos todos los días”, e insistió en que “no hay nada, absolutamente nada que justifique la privación ilegal de la libertad”.

Más información:

Sandra Cuevas tendrá que asistir a terapia psicológica para manejo de ira

El tono de la alcaldesa era elevado. Tanto, que, tras sus declaraciones, llamó al personal de la alcaldía y a su equipo a regresar a trabajar, no sin antes lanzar una advertencia directa contra Sheinbaum: “si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman porque yo me voy a comer la Ciudad de México, ya saben que a nosotros no nos tiembla nada ni nos da miedo nadie”.

-¿A quién le tenemos miedo?, preguntó Cuevas a trabajadores de la alcaldía

-¡A nadie!, respondieron

-¿A quién le vamos a partir la madre?, preguntó otra vez Cuevas

-¡A Claudia!, respondieron los trabajadores

Así arenga Cuevas convocando a la burocracia para “partirle la madre” a la Jefa de Gobierno. Esto son los gobierno del PRIAN, auténticas pandillas de golpeadores. ¿Esto es lo que ofrece la oposición para toda la Ciudad? #GuerraSuciaPAN pic.twitter.com/vblGHNmL6G — Sebastián Ramírez Mendoza (@Sebas_RM) January 27, 2023

La prensa le preguntó a Cuevas si la visita del Contralor a las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc era un ataque directo de la jefa de gobierno, a lo que la alcaldesa respondió: “por supuesto porque soy la única alcaldesa que le da problemas y que no se calla y que evidencia toda su corrupción y si creen que así me van a amedrentar, por las malas es peor”.

No es la primera vez que ocurre un desencuentro entre Sandra Cuevas y el gobierno central. En 2022 la alcaldesa fue acusada por dos policías de haber sido retenidos contra su voluntad en las oficinas de la funcionaria. Esto le mereció la suspensión temporal del cargo, terapias de control de ira y las críticas de Sheinbaum.

Sheinbaum también ha criticado a Sandra Cuevas por actos polémicos, como cuando la alcaldesa desde el balcón de sus oficinas centrales lanzó pelotas con billetes de 500 pesos pegados a comerciantes que acudieron a la explanada a simpatizar con la funcionaria.

Luego del encontronazo en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc y ya entrada la madrugada de este viernes 27 de enero, la alcaldesa Sandra Cuevas ofreció una conferencia de prensa con el respaldo de los panistas Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

En su mensaje, volvió a cargar contra Sheinbaum: “de mujer a mujer te digo: tú conmigo no puedes y esta te la voy a volver a ganar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que voy a seguir logrando que tú no seas nunca presidenta de este país”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información