Sandra Cuevas impugnará sentencia que la destituye del cargo; ‘no me voy a quitar’, dice

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez porque el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitió una sentencia que ordena su destitución del cargo por haber cerrado de manera temporal del Deportivo Guelatao. Al respecto, la funcionaria anunció que impugnará la resolución.

“Acostúmbrense, no va a ser la última batalla legal que vamos a llevar a cabo. La sentencia que nos notifica el día de hoy no es definitiva, es una sentencia que se va a combatir ante las instancias correspondientes con la finalidad de ganarles una vez más. Estoy preparada para esta y mil batallas más”, dijo Sandra Cuevas en una conferencia de prensa la noche de este lunes convocada de última hora.

La funcionaria acusó al gobierno de la Ciudad de estar detrás de una presunta campaña en su contra. “(Sandra Cuevas) no se va a detener por nada, ni por nadie. Mucho menos se va a detener por un grupo de políticos. Yo no pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco a ese grupo de poderosos y es por esa razón que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí, no pueden combatir mi trabajo en territorio”.

“No pueden encontrarme casas, negocios, dinero, ni a mí ni a mi familia. Qué es lo que les queda, crear situaciones legales para doblegarme. Pero les digo algo: nunca verán a Sandra Cuevas doblegarse ante nadie ni ante nada, ni lamerle los zapatos a nadie, ni mucho menos estar pagando a través de contratos a ningún medio de comunicación para que hable bien de mí”, señaló.

La alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que combatirá jurídicamente este tercer round y ganará nuevamente. “Una sola persona, llamada Sandra Cuevas, está poniendo en jaque al gobierno, una sola persona que no tiene poder, que no viene de familia de ricos está logrando esto. Esta don nadie logró ganarles, esta don nadie sigue haciéndole a todos aquellos grupos del partido guinda ver su suerte. No me voy a mover, no me voy a quitar”.

“El tema del Deportivo Guelatao es absurdo, tengo 5 dictámenes que muestran desde el 2017 que tiene afectaciones, por esa razón cuando llego decidida a cerrarlo y lo cerré por 41 días y lo hice porque me lo exigieron a través de una carta, compañeros de trabajo porque tenían miedo de trabajar ahí”, argumentó.

Recientemente, Sandra Cuevas estuvo inmersa en un proceso legal debido a que fue denunciada por tres policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de presuntamente haberlos retenido contra su voluntad, despojarlos de sus equipos de comunicación y haber recibido tratos discriminatorios de parte de la funcionaria.

Por este caso fue suspendida de manera temporal del cargo, el cual retomó una vez que emitió una disculpa pública a los tres policías afectados. No obstante, la disculpa pública tuvo que pedirla en dos ocasiones, ya que en la primera lo hizo de manera informal en una entrevista con medios de comunicación afuera de los juzgados del Reclusorio Norte, por lo que el juez ordenó que la repitiera, esa vez de manera formal.

