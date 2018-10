Así fueron las reacciones a la cancelación del NAIM en Texcoco

Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, fue la opción que ganó en la encuesta nacional realizada por el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.

Las reacciones ante la decisión de la ciudadanía, ante una consulta calificada por muchos sectores como inconstitucional, no se hicieron esperar.

En primero lugar reaccionó el tipo de cambio, ya que el peso se desplomó más allá de los 20 por dólar tras la cancelación NAIM, con lo que se perfila a registrar su peor jornada desde la victoria electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, en noviembre de 2016.

“El precio del dólar tiene una sobrerreacción a los anuncios de esta mañana, pero los efectos no son temporales. Tenemos un dicho ‘El tipo de cambio sube por el elevador, pero baja por las escaleras’, esto quiere decir que una depreciación de más de 70 centavos no podrá recuperarse tan fácilmente, pues hay una mayor percepción de riesgo sobre cómo se conducirá la política en el próximo gobierno”, así lo explica Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

La Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) dijo que observa con “gran preocupación el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco”, ya que afecta las condiciones de certeza jurídica a la inversión y respeto tanto a la legalidad como al Estado de Derecho.

“Preocupa a la inversión contenida en AmCham, la afectación al Estado de Derecho y la falta de legalidad en que incurren el proceso de consulta ciudadana y la decisión de cancelar el NAICM en Texcoco”, indicó la American Chamber of Commerce of México a través de un comunicado.

Agregó que los mexicanos ejercieron su derecho al voto el pasado 1 de julio, la elección fue el resultado de un ejercicio democrático y apegado a Derecho; “por el contrario, la llamada consulta ciudadana no constituye un instrumento legal en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, no cuenta con la representatividad necesaria y por lo tanto no refleja la voluntad de los mexicanos”.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) aseguró que la cancelación del NAIM es una mala noticia para la aviación y para México, y que esto retrasará entre cinco y 10 años el desarrollo de la industria aérea mexicana.

El consejero delegado del organismo, Alexander de Juniac, dijo que de acuerdo a estudios que elaboraron, la cancelación provocará una baja en el volumen de pasajeros de 20 millones por año a 2035, una pérdida de 200,000 trabajos y 20,000 millones de dólares menos en el Producto Interno Bruto (PIB).

“Es una mala noticia. Es muy, muy malo para la aviación y para México. El país necesita incrementar la capacidad aeroportuaria; el aeropuerto actual está congestionado y se necesita uno nuevo, y cancelarlo retrasaría todo de cinco a 10 años. Sería un desastre”, afirmó.

Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco podría significar un costo de entre 100 y 120,000 millones de pesos, compartió

Lo anterior incluye 40,000 millones de pesos de liquidaciones de los contratos que están vigentes por dicha edificación.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), expresó su desacuerdo con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, como resultado de la consulta.

El líder de los industriales, Francisco Cervantes Díaz, hizo un llamado al próximo gobierno federal para que se continúe con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, obra clave para enfrentar insuficiencias y soportar un mayor crecimiento de nuestro país.

Cervantes Díaz señaló que “no podemos aceptar el resultado; porque existe un principio de derecho que establece que los cambios no pueden ser retroactivos, especialmente cuando se han invertido ya más de 100,000 millones de pesos, ¿qué caso tiene tirarlos?”

Posturas neutrales

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) anunció que las obras del NAIM continuarán hasta el 30 de noviembre, a la espera de recibir un anuncio oficial de la cancelación del proyecto en Texcoco, o bien una orden para seguir con la construcción.

Así lo anunció Federico Patiño, director general del GACM, en conferencia de prensa, tras darse a conocer que en la consulta ciudadana se impuso la iniciativa que muda el proyecto a Santa Lucía y de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreciera un mensaje ratificando que se cancelará el NAIM.

La eventual cancelación del proyecto del NAIM en Texcoco no afecta a las inversiones que realizaron las Afores en este proyecto y, por lo tanto, los recursos de los trabajadores están salvaguardados, aseguró la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

En un comunicado, aclaró que los trabajadores deben estar tranquilos respecto a su ahorro, pues los instrumentos utilizados por las Afores para esta inversión, Fibra-e y Bonos, están respaldados con el cobro del Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es decir, por el flujo de pasajeros.

“Así, la inversión de su ahorro cuenta con garantías suficientes para recuperar el capital más un rendimiento superior a la inflación”, abundó.