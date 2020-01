Así ha reaccionado el deporte a la muerte de Kobe Bryant

El famoso basquetbolista, ex jugador de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant falleció la mañana de este domingo a los 41 años de edad, junto a otras tres personas, luego de que se estrellara en el poblado de Calabasas, California, un helicóptero en el que se encontraba viajando.

El incidente despertó a la comunidad deportiva del mundo, quien poco a poco se ha empezado a expresar entorno a la muerte del histórico guardia que, durante 20 años, jugó al más alto nivel dentro de la NBA.

Por ejemplo, inmediatamente después de darse a conocer la noticia, el también ex jugador del Miami Heat de la mayor líga de básquetbol del mundo, Dwayne Wade, expresó a través de su cuenta de Twitter su pesar por la muerte del ex Lakers.

Por su parte, el jugador y líder de los Atlanta Hawks, Vince Carter, también mostró su tristeza por la pérdida del jugador que fue 18 veces considerado dentro del equipo All Stars de la NBA.

También se expresó la joven estrella de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, quien también en Twitter mostró una fotografía de un camiseta que le regaló Bryant autografiada.

you wit me tonight my guy 🥺 24 🐍 x 12 😴 @kobebryant pic.twitter.com/LIQf827bjI

El empresario, inversor y dueño del equipo de los Mavericks de Dallas, expresó su tristeza por la muerte de “The Black Mamba”.

Damn. RIP Mamba. May your memory be a blessing

Dentro de otros deportes también se ha rendido honor al ex jugador de Los Ángeles. El histórico quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, también dedicó unas palabras al basquetbolista.

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼

Otro jugador también de los Patriotas que se dijo consternado por el suceso fue el receptor Julian Edelman.

RIP to the legend. Terrible terrible news. Thoughts are with the family. #MambaForever pic.twitter.com/dd1FMyKqQ7

Asimismo, el también mariscal de campo pero de los Cafés de Cleveland, Baker Mayfield, destacó la fortaleza que en la duela tuvo Bryant a lo largo de toda su carrera.

Kobe you were my idol… period. Mentality through and through. Thank you. To your family, I wish y’all nothing but the very best. Prayers and thoughts with you don’t begin to describe what we want for y’all. Love and respect to #8 & #24 forever. #MambaMentality #Mamba

Finalmente, el beisbolista y jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, uno de los jugadores mejor pagados de la MLB, expresó su pésame a la familia de Bryant.

My heart and prayers go out to the Bryant family and the passengers’ families on this sad day.

The impact Kobe had on the world cannot be expressed in words. RIP to a legend and a friend… 🙏🏼

— Mike Trout (@MikeTrout) January 26, 2020