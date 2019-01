Así reacciona la economía de Guatemala ante un año electoral

Por Urías Gamarro

Con la convocatoria a elecciones generales, Guatemala se suma a un ciclo político-económico (CPE), que genera una serie de expectativas para la toma de decisiones de los agentes económicos.

La economía entra en una etapa atípica, y crece el interés de los agentes económicos en conocer sobre los efectos electorales a las variables macroeconómicas.

Durante los foros empresariales sobre las perspectivas económicas que se han realizado en los últimos días, una buena parte de las discusiones se centra en las elecciones generales, para elegir presidente, diputados y alcaldes, que asumirán en enero del 2020.

En ese esquema el CPE hace énfasis en variables como el producto interno bruto, el gasto público, el tipo de cambio, inflación —alza generalizada de precios—, tasas de interés e inversión, entre otros, que puedan generar o materializar fluctuaciones, resalta la política monetaria, cambiaria y crediticia que aprobó la Junta Monetaria en noviembre del 2018.

Algunos de los indicadores para este año son que el crecimiento económico será de 3.4% —valor central—, una inflación en el rango del 3% a 5%, más un incremento del envío de remesas familiares del 10% y una recuperación del crédito bancario al sector privado son algunos de los indicadores que marcarán en este ejercicio.

Pero, por el contrario, también existe una incertidumbre política, sobre todo por los más de 20 candidatos que participarán en la contienda, expuso Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham).

Agregó que el panorama político aún no está claro y es incierto, así como no hay un candidato o candidata dominante.

Habrá que esperar para las elecciones de junio o la probable segunda vuelta de los comicios presidenciales.

Blindaje

El informe resalta que las variables macroeconómicas como el crecimiento económico y la inflación durante los años electorales de 1999 al 2017 son satisfactorios.

Por ejemplo, el crecimiento del PIB promedio es de 3.4% y la inflación, en promedio es de un dígito, que demuestra la estabilidad macroeconómica, que es reconocida por los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras de riesgo-país.

El comportamiento de la producción en los años electorales el ritmo de la economía es positiva.

Según el reporte en 1999, el crecimiento fue de 3.7%, en 2003, 2.5%, 2007, 6.3% —que es el crecimiento mayor en los últimos 20 años—.

Además, en 2011 la variación fue de 4.2%, en 2015, 4.1% y para este ejercicio se proyecta en 3.4%, respectivamente.

No obstante, el informe advierte de que, aunque los procesos electorales pueden tener cierta incidencia en las decisiones de ahorro, consumo, producción y empleo, estos no han modificado de manera significativa la trayectoria de las variables macroeconómicas, ya que no solo depende de la política económica, sino del acontecer del entorno externo, como interno.

Riesgos

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), afirmó que las elecciones generales son consideradas como un riesgo; sin embargo, se espera que el proceso se celebre de manera democrática, aunque será diferente por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Siempre se generan expectativas y alguna incertidumbre ante los cambios”, puntualizó.

Recordó que para este ejercicio se proyecta que las 11 actividades productivas con que se mide el crecimiento económico tendrán un desempeño positivo.

Además, que se espera un mayor gasto público que incentivará la producción y a la vez la inversión privada, afirmó el presidente de la banca central.

Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, afirmó que los indicadores muestran un desempeño optimista y si se hace una campaña de altura, no hay nada que temer.

Por su parte Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria, aseguró que hay confianza en la economía, así como en el evento eleccionario mismo que se celebrará en junio.

El industrial dijo que empezarán con una campaña cívico electoral.

