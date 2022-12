Aumento del uso de cannabis en adolescentes no siempre está asociado a la legalización

El uso de la Cannabis con alto contenido de THC es bastante común en la juventud de los E.E.U.U., lo que ha llevado a diversas instituciones como la OMS a poner especial interés en el tema, enfocándose más en los efectos negativos que produce en este sector de la población, como son, intoxicación, trastornos de conciencia, trastornos de percepción, ataques de pánico, alucinaciones, reducción de la capacidad para conducir y aumento del riesgo de lesiones por accidentes de tránsito, por lo tanto hay efectos adversos a corto plazo, y hay efectos psicosociales a largo plazo del consumo habitual de cannabis, este es uno de los puntos en contra y tema de debate en la legalización.

Día con día, surgen nuevas investigaciones y recientemente un nuevo estudio descubrió que la legalización del cannabis a nivel estatal no está asociada con un mayor consumo de cannabis entre los jóvenes, como se ha venido planteado constantemente.

El artículo de investigación, publicado en el American Journal of Preventive Medicine el mes pasado, analizó datos de tres estudios longitudinales sobre el consumo de cannabis en el último año y la frecuencia de uso entre adolescentes de 1999 a 2020 en Oregón, Nueva York y el estado de Washington.

Los votantes de Washington legalizaron la marihuana en 2012, seguidos por los de Oregón en 2014. Nueva York se movió para promulgar la legalización el año pasado, pero las tiendas minoristas aún no han abierto.

En las elecciones de cinco estados de los EE. UU. el mes pasado, se habló mucho sobre la legalización del cannabis y los opositores argumentaron repetidamente que la reforma llevaría a más personas menores de edad a consumir cannabis, a pesar de numerosos estudios que contradicen ese punto.

Ahora, otro estudio ha desacreditado de manera similar el argumento, con investigadores de la Universidad de Washington, la Universidad Estatal de Colorado y el Centro de Aprendizaje Social de Oregón que encontraron que el cambio en el estado de legalización durante la adolescencia no se relacionó significativamente con el cambio dentro de la persona en la probabilidad o frecuencia de consumo de cannabis autoinformado el año pasado.

El estudio, que recibió fondos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), mostró que los jóvenes que pasaron la mayor parte de su adolescencia bajo la legalización no tenían más o menos probabilidades de haber consumido cannabis a los 15 años que los adolescentes que pasaron poco o nada de tiempo bajo la legalización.

Tanto estudios previos, como estos hallazgos agregan peso a la conclusión de que el consumo de cannabis por parte de los adolescentes se mantiene constante tras la legalización, al menos en los años relativamente próximos al cambio de política, como menciona el artículo de investigación. Este análisis amplía los hallazgos anteriores analizando específicamente la variación en el consumo de cannabis entre los adolescentes debido a la edad, el sexo, la cohorte de nacimiento (es decir, las tendencias de consumo a nivel de población) y la legalización.

Esto se basa en un gran número de literatura científica que determina de manera similar que la creación de mercados regulados de cannabis para adultos tiene un efecto neutral en el uso de menores de edad o incluso se asocia con una disminución en el comportamiento.

Otro estudio financiado con fondos federales de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan que se publicó en la revista PLOS One este verano encontró que las ventas minoristas de cannabis podrían ser seguidas por una mayor incidencia de inicios de cannabis para adultos mayores en estados legales, pero no para personas menores de edad que no pueden comprar productos de cannabis en un punto de venta.

Por otro lado, el consumo de cannabis entre adolescentes en Colorado disminuyó significativamente en 2021, según la última versión de una encuesta estatal publicada en junio.

Los resultados de estos estudios son alentadores, ya que no muestran aumentos en el consumo de cannabis entre adolescentes tras la legalización del uso adulto o recreativo. Sin embargo, se debe seguir monitoreando el consumo de cannabis entre los jóvenes, al igual que la postura de prohibición para menores de edad, siempre estará vigente, solicitar identificación ayuda a mantener controlado el acceso en los puntos de venta.

Una de las encuestas más recientes financiadas por el gobierno federal sobre el tema enfatizó que el uso de marihuana entre los jóvenes disminuyó significativamente en 2021, al igual que el consumo de sustancias ilícitas por parte de los adolescentes en general.

La encuesta Monitoring the Future de 2020, financiada con fondos federales, descubrió además que el consumo de cannabis entre los adolescentes no cambió significativamente en ninguno de los tres grados para el uso de por vida, el uso de los últimos 12 meses, el uso de los últimos 30 días y el uso diario de 2019-2020. ”

Otro estudio financiado con fondos federales, la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés), se publicó en octubre y muestra que el consumo de marihuana entre los jóvenes disminuyó en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus y a medida que más estados se movilizaron para promulgar la legalización.

Además, un análisis publicado por el Journal of the American Medical Association el año pasado encontró que la promulgación de la legalización tiene un impacto general en el consumo de cannabis de los adolescentes que es estadísticamente igual a cero.

No solo son los resultados de un estudio, si no son varios los que avalan que no se ha visto aumento en el número de consumidores adolescentes de Cannabis, después de haber sido legalizada, por lo que debemos de dejar de utilizar ese falso argumento para frenar el avance, sin duda alguna, se deben de implementar reglas muy concretas para proteger a nuestros adolescentes dentro de las leyes que se establezcan, pero cabe destacar que esto solo será para el uso recreativo, ya que el cannabis medicinal es un derecho universal para toda la población.

