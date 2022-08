Aunque se vaya a panel en T-MEC, México no cambiará postura energética: AMLO

En medio de las consultas que mantienen Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado Comercial con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que aunque el diferendo pase a un panel de resolución de controversias, su gobierno no cambiará su postura sobre la política energética.

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que no existen razones para que sus socios comerciales hayan pedido consultas sobre los alcances de la Ley sobre la Industria Eléctrica pues se estableció desde las bases del T-MEC la soberanía nacional sobre los recursos energéticos.

“Solicitar que cumplan ese compromiso a exigir que modifiquen sus leyes, y que las hagan como nos conviene a nosotros, pues no, somos países soberanos, entonces cómo vamos a cambiar nuestras leyes, además, fue un acuerdo en el tratado. En materia energética es la nación la que tiene el dominio de esos bienes en México, ojalá y cambien de parecer porque aunque se vaya a un panel, no hay razón”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Cuestionado sobre la estrategia que su Administración implementaría ante un eventual panel con Estados Unidos y Canadá, López Obrador desestimó esta posibilidad al afirmar que las relaciones con su homólogo estadounidense, Joe Biden, son buenas y la economía y comercio con su país están ampliamente relacionadas.

“(La estrategia va a) Seguir igual, sin problema, la inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen, no hay ningún problema”, sostuvo.

“No, no, no, no existe ninguna posibilidad, porque hay una relación buena, de respeto, siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite, yo no digo mentiras, de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respecto a nuestra soberanía, pero hay otra cosa y ojalá los del Reforma y sus analistas vayan tomando en consideración”, dijo.

Lee: AMLO ironiza por consultas sobre política energética: ‘Nos tiene bien preocupados’

En sus consultas, Estados Unidos y Canadá consideran que la política energética de México privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) y se le niega el acceso al mercado de empresas provenientes de aquella nación.

La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que la ley mexicana en el sector viola cuatro artículos de los capítulos del T-MEC referentes al Acceso a Mercado, Inversión y Empresas Paraestatales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado