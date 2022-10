Avanza Ley de Ingresos; mañana será discutida en el pleno de San Lázaro

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos 2023 sin modificaciones a las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Ley de Ingresos 2023 fue aprobada con 24 a favor y 16 en contra, y se acordó que las reservas serán presentadas en el pleno de San Lázaro este jueves.

El dictamen calcula que durante el ejercicio fiscal de 2023, la Federación percibirá 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, de los cuales 4 billones 623 mil 583.1 millones de pesos corresponderán a impuestos; 470 mil 845.4 ingresarán por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, mientras que 34.6 millones de pesos serán por Contribuciones de Mejoras.

También estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 1.2% y 3.0%, prevé un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, una tasa de interés nominal promedio de 8.95% y una plataforma de producción de petróleo de 1 millón 872 miles de barriles diarios.

Lee: Morena propondrá a todas las bancadas construir una propuesta de reforma electoral

“Se estima que la actividad económica continuará mostrando crecimientos trimestrales superiores al promedio histórico de 2011 a 2019, con lo cual se tendría una expansión de 3% anual para todo el año, en el escenario donde todos los factores internos y externos contribuyan de manera positiva”, menciona el dictamen.

La diputada Aleida Alavez comentó que la Ley de Ingresos ya no es un cheque en pro de los “grandes negocios en amparo del poder”, pues dijo que hay un manejo responsable de las finanzas públicas y que ante el aumento de precios, la economía mexicana se mantiene sólida y estable. Además, recordó que no habrá Miscelánea Fiscal para el próximo año, lo que manda, aseveró, un mensaje positivo a inversionistas, ya que seguirán las mismas reglas.

“En México ahora ya se pagan impuestos y el que gana más, paga más; no se sangra a los pequeños contribuyentes. La crisis económica que ha dejado la pandemia se supera con autoridad y aplicación pulcra de los recursos de los que menos tienen”, declaró la morenista.

No te pierdas: Gobierno de AMLO dejará finanzas públicas sanas: Hacienda

Mientras, el senador por el PT Benjamín Robles Montoya comentó que su bancada presentará una reserva sobre esta Ley de Ingresos, porque a su bancada no le convence el precio del barril del petróleo establecido. Por ello mencionó que si eso les llevara a “no caminar” con sus “compañeros de la Cuarta Transformación” lo harán así, porque quieren que haya un cambio.

En tanto, el panista Carlos Valenzuela hizo un símil del gobierno federal con una canción de Tito Nieves llamada Fabricando Fantasías y señaló que Morena le miente a los mexicanos al decir que no se contrata deuda pública, cuando el incremento del Presupuesto Egresos para el próximo año de 1.2 billones de pesos se debe a que el país se endeudará.

“La Cuarta Transformación vive en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Esta Ley de Ingresos no va acorde con la realidad del país y es una Ley de Ingresos donde le están mintiendo a los mexicanos al decir que no están endeudando al país. El aumento que tiene el presupuesto de 1.2 billones de pesos es el techo de financiamiento de deuda que está proponiendo el gobierno federal”, dijo el legislador.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada