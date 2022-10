Avanza lucha por el pronto pago a pymes; aprueban dictamen en Diputados

La aprobación del dictamen de la iniciativa de Pronto Pago a pymes por la comercialización de sus bienes o servicios a grandes consorcios en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados es un paso adelante a favor del emprendimiento, para el crecimiento y fortalecimiento de las empresas.

Para Juana Ramírez, presidenta de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), el avance de esta iniciativa es fundamental, han sido 4 años de impulsarla y espera que este año se apruebe en el Pleno de Diputados y se pueda turnar al Senado.

Ayer, en Comisiones se aprobó con 31 votos a favor, el dictamen que adiciona un artículo 83 Bis al Código de Comercio, en materia de pago oportuno para las micro, pequeñas y medianas empresas por parte de los grandes consorcios con quienes establecen tratos comerciales.

La iniciativa de Pronto Pago busca que las pymes reciban su dinero en un plazo máximo de 45 días, para incentivar el flujo de efectivo y el fortalecimiento de la economía.

“El 75% de las empresas que se fundan en el país se mueren dentro de los primeros 2 años y de este grupo más del 55% lo hace por falta de flujo, es decir, logró salir al mercado, vender un producto o un servicio, pero no le pagaron o no lo hicieron a tiempo”, dijo la presidenta de la ASEM en entrevista con Forbes México.

Detalló que en los contratos mercantiles que involucren como parte proveedora a una pyme y como contraparte a una empresa grande, el plazo máximo de pago será de 45 días naturales, contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio.

Hasta ahora hay plazos de 60, 90, 120 y hasta 180 días para pagarles los emprendedores, lo que hace que muchos de estos salgan de mercado porque simplemente no tienen cómo soportar estos periodos tan largos.

“En otros casos, eso hace que ellos también incumplen en sus pagos con sus proveedores, con sus colaboradores y sin duda lo que hace es que retrasa la gestión del crecimiento de las empresas”, señaló Juana Ramírez.

Desde de abril del año 2018, la ASEM presentó el “Emprendecálogo”, un grupo de 10 iniciativas para hacer de México una nación emprendedora, en el cual, la primera de esas iniciativas era la ley de pago oportuno para pymes.

Esas iniciativas fueron el resultado del trabajo de 32 mesas de discusión con emprendedores de todos los estados donde les preguntamos qué necesitan para que les vaya mejor, puedan crecer y por unanimidad la necesidad principal fue el pronto pago.

Te puede interesar: Atención, pymes: eviten estos errores al solicitar un financiamiento

“Lo que nosotros estábamos buscando es que a los emprendedores les pagaran a 30 días”, indicó Ramírez, pero finalmente quedaron 45 días.

Resaltó que fueron muchos meses de discusión, la mayoría promovido por la Secretaría de Economía, cuando aún era titular Tatiana Clouthier.

“Nos sentamos los organismos empresariales que estaban a favor y los que estaban en contra y muy en contra de la iniciativa y lo que escuchaba de estos es que no hace falta una ley, que ellos se portan bien y que le pagan bien a los emprendedores y puede ser un acuerdo privado, lo que nosotros hemos dicho todo el tiempo es: no, sí se necesita porque la mayoría no se porta bien”, aseguró.

Der ser aprobada esta iniciativa de Pronto Pago a pymes y se convierta en norma, seguirá la implementación de esta para darle dientes a los emprendedores.

“Sabemos que hay muchas leyes que están escritas y que en la realidad no se cumplen, necesitamos darle certeza, mecanismos a esa iniciativa para que los emprendedores no tengan que contratar abogados y puedan cobrar, porque muchos de ellos no tienen la capacidad”, añadió.

El porcentaje de emprendedores que inicia procesos legales por el retraso de pagos tan sólo es del 18% y solamente el 8% recuperó el total de su factura e invierten más de 100,000 pesos.

“Solo el 37% de las empresas en México tienen acceso a financiamiento, entonces si no me prestan y del otro lado no me pagan, pues de dónde le hago, si además la mayoría de los emprendedores -así lo dice en la radiografía del emprendimiento-,se financian con sus propios recursos o de los familiares, entonces por eso esta iniciativa es tan importante”, puntualizó

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado