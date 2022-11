Victor Hugo Barrios Parrilla, eficiencia y experiencia legal

El Dr. Victor Hugo Barrios Parrilla es abogado mexicano, titular de uno de los despachos más efectivos del país, Barrios Parrilla y Asociados, S.C., una firma legal, fiscal y contable, que se asume lista para afrontar cualquier clase de contingencia.

​Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Contador Público por parte del Instituto Politécnico Nacional, Especialista en Derecho Mercantil y Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la misma institución, Maestro y Doctor en Derecho Tributario por la Facultad Judicial de Derecho Tributario, Doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

​Barrios Parrilla ha destacado por la alta efectividad que mantiene, pues cuenta con más de 30 mil casos de éxito a lo largo de su probada trayectoria; además es catedrático de diversas instituciones educativas como la UNAM y la Escuela Libre de Derecho, Facultad Judicial de Derecho Tributario y Centro Universitario de Estudios Jurídicos, así como asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria.

​Para el experto en leyes, una de las claves de su éxito es la pasión y el gusto por el Derecho, algo que adquirió desde temprana edad inspirado en Javier López “Chabelo”.

​“Una anécdota que marcó mi vida fue una entrevista de Jacobo Zabludovsky a “Chabelo” donde el periodista le preguntaba: ¿cómo te has mantenido siendo un niño de 13 años?, a lo que respondió inmediatamente: le doy gracias a dios y la vida por tener la dicha de hacer lo que le gusta para no tener que trabajar nunca”. La frase marcó al abogado desde temprana edad.

“En toda mi vida he presumido y hecho mía esa frase, ya que al provenir de la cultura del esfuerzo diario, antes de ser abogado realice mis trabajos con la finalidad de salir adelante, algunas veces sin contar económicamente para comer, no se diga para poderse dar un gustito, trabajos que por sí solos implican un esfuerzo físico y mental, que aunque no me gustaran los realizaba por una simple retribución económica; al ser abogado realizo lo que más me gusta y apasiona, pudiendo tener jornadas extenuantes sin que ello represente un esfuerzo, sino una bendición de la propia vida”.

​Esta pasión por la abogacía lo ha llevado a ser uno de los abogados más reconocidos del país y recibir recientemente la investidura de Doctor Honoris Causa, por la Federación Nacional de Colegios de Abogados, en el marco del Congreso Nacional de Derecho Burocrático.

​Su trabajo en temas de relevancia para las leyes mexicanas, es inagotable, pues constantemente participa y difunde conocimiento por medio de artículos en diversas revistas especializadas en el ámbito aduanero y fiscal. Incluso fue condecorado como “la Firma más destacada de 2021” que otorga la Revista Defensa Fiscal.

​El pasado mes de septiembre, la Revista Valores publicó el “Especial Abogados”, que lo distingue en la portada como uno de “Los mejores abogados de México”. Por otro lado, en el mes de noviembre recibió el galardón “Fiscalista del Año” por parte de los Premios Valores.

​Barrios Parrilla también fue galardonado recientemente como mejor Abogado Tributario y de Comercio Exterior y Derecho Aduanero, por parte de la Asociación “Amor por nuestro México 2022” que distingue a personalidades que han puesto en alto el nombre de México, por su labor en la implementación de Compliance y su constante lucha en la Prevención de Lavado de Dinero.

​El día 20 de octubre de este año recibió el grado de “Gran Defensor del Contribuyente”, por parte del Supremo Consejo de la Sociedad Mexicana de Grandes Defensores de la Patria, por los valores humanos y nacionalistas, que han caracterizado su vida pública y privada.

En octubre recibió por parte de la Fundación Defensa Fiscal A. C. y la Revista Mexicana de Estrategias Fiscales Defensa Fiscal, la presea “Atenea”, máxima condecoración que otorgan dichos organismos, con la finalidad de reconocer públicamente la eficacia a su talento.

​El Dr. Víctor Hugo Barrios Parrilla, es uno de los abogados más influyentes del país en la actualidad y ha construído una firma sólida, que continúa aportando experiencia en temas legales en México.

*Los contenidos suscritos como “Content” son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.