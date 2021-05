Balean camioneta de candidato de PRI-PAN-PRD en Carmen, Campeche

Un vehículo que transportaba propaganda a favor de Óscar Rosas González, candidato de la coalición Va por Campeche -conformada por el PRI, PAN y PRD- para la alcaldía del Carmen, fue baleado la mañana de este viernes; minutos antes del ataque había descendido la esposa del abanderado, Viridiana Suárez.

Uno de los integrantes de la campaña de Rosas González contó que dos sujetos abordo de una motocicleta realizaron, al menos, cuatro disparos de arma de fuego en contra de la camioneta en la que viajaba la esposa del candidato.

“He participado en cuatro campañas y en todas ella siempre ha reinado la tranquilidad en nuestra tierra, siempre han sido campañas de respeto y de propuesta, así siempre me he conducido hoy lamentablemente estos sucesos no lo podemos permitir los carmelitas”, dijo al aspirante a alcalde.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, condenó el ataque e hizo un llamado a las autoridades federales para que se garantice la seguridad de los contendientes, de sus familias y de los ciudadanos.

1/2 Condenamos el ataque armado en contra de la esposa de nuestro candidato a la alcaldía de Carmen, @OscarRosasGlz. Hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales para que se garantice la seguridad de todos los contendientes, de sus familias y de todos los ciudadanos. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 14, 2021

Este ataque ocurre un día después del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora.

Según estadística cifras de Etellekt Consultores, se han registrado de septiembre a la fecha 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, de los cuales 32 han perdido la vida.

Tras el asesinato del candidato de MC, a la alcaldía de Cajeme, el Indicador de Violencia Política de @etellekt_ registra un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados (32 de ellos aspirantes). pic.twitter.com/3inEbAyif8 — Etellekt Consultores (@etellekt_) May 14, 2021

