Banco Azteca: sin miedo a perder los programas sociales del gobierno

El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, dice que hace años nadie se hubiera imaginado que estuvieran codo a codo en mundo digital con la institución más grande del país; sin embargo, tiene claro que su enfoque es y seguirá siendo el sector popular, segmento que no es fácil, pero “hay que entrarle al barrio”.

Justo esa mentalidad los llevó a poder dispersar los programas sociales el gobierno, tema del que se ven poco a poco van saliendo para pasarlo al Banco del Bienestar.

En entrevista con Forbes México en marco a la 86 Convención Bancaria, el directivo explica que cuando llega al gobierno Andrés Manuel López Obrador, al ser un hombre que ha recorrido más de una vez el país, se dio cuenta de la falta de infraestructura bancaria en muchas localidades y al lanzar sus programas sociales notó que los únicos que podrían hacer una dispersión más extensa serían ellos Banco Azteca.

“Nos dimos cuenta de que había que hacerlo, el presidente le pidió a Ricardo Salinas que lo hiciese y lo trabajamos, también la apuesta era bancarizar, ahí hemos hecho algo también a lo largo de estos años, pero muchos lo único que hacen es llegan con su tarjeta toman su lana y se regresan”, afirma.

Asimismo, Valenzuela considera que el Banco del Bienestar nace ante una gran carencia que hubo en la banca de desarrollo de no poder atender todas las comunidades y municipios en la República Mexicana, a donde el gobierno quería llegar y muchas instituciones tradicionales no podían por temas de costos.

“Se dan cuenta (López Obrador) que ningún otro banco podía llegar a las comunidades como podemos llegar nosotros, por lógica y necesidad política, pues que no puede hacer rápido estos y por eso nos pasaron muchos programas, no había de otra”, relata.

Y es que el director de Banco Azteca niega que esto haya sido prebenda por la relación entre Salinas Pliego y el titular del Poder Ejecutivo federal; “hay que entrarle al barrio para conocerlo”, afirma y por eso la institución era la única que estaba en los lugares donde el gobierno quería llegar.

Ante ello, ve al Banco del Bienestar, más que como un competidor, como una entidad que va a hacer llegar los recursos del gobierno y sus programas de una manera más próxima o íntima a las comunidades, lo cual era una deuda del país con ellos.

“Que muchos de los programas que estamos haciendo nosotros con el gobierno los van a hacer ahora ellos (Banco del Bienestar), pues sí, era natural, ahí va de regreso, que a lo mejor vamos a poder nosotros hacer otras cosas complementándolos, seguramente”.

En este sentido, precisó que todavía tienen un buen número de programas sociales, pero claramente han ido pasaándolos al Banco del Bienestar, algo que sabían desde un principio que así iba a ser, de hecho, no es un tema con el que lucraron.

Banco Azteca se prepara para competir con las big tech

Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca. Foto: © Oswaldo Ramírez.

Pero Alejando Valenzuela ve en el futuro algo más que los programas sociales, ya que en el foco de la institución que encabeza sigue siendo la inclusión financiera, para lo cual no solo su red de sucursales es fundamental, sino también echar mano de la tecnología, para competir con otros bancos, las fintech y estar listos para la llegada de las big tech, como Amazon o Facebook.

De acuerdo con directivo, lo popular no está peleado con tener tecnología de punta, por lo que su aplicación está realmente a la altura de las mejores organizaciones y contribuye a acercar más servicios, de hecho, el 30% de los créditos que colocan ya son por vía digital

“Al tener hoy en día downloads de la de la aplicación de 20 millones, pues estamos a la par de BBVA, han logrado una escala gigantesca, pero estamos ya a codazos con ellos, nadie vería un Banco Azteca a codazos en esta área digital con el banco más grande de México”, afirma.

Valenzuela dice que su apuesta es por lo físico y digital, por lo que tienen los dos frentes, de hecho, cuentan con la red más grande de sucursales en el territorio nacional y sigue creciendo, mientras otros competidos las están replegando,

Sin embargo, también se preparan para la llegada de big tech como Facebook o Amazon al sector financiero, van a buscar forma de operar y a encontrar fórmulas que los puedan desplazar, por lo que tienen que estar muy atentos porque el cliente siempre va a buscar su mejor solución

Aunque, dice, tienen una ventaja, este tipo de compañías no conocen al mercado popular mexicano como Banco Azteca, por ejemplo, muchas de las fintech que llegaron en años pasados pues han sufrido de dos o tres descalabros muy importantes, primero las financiaban a costo cero; segundo, no pudieron desarrollar la escala y, tercero, no necesariamente entendían este segmento.

“Pensaban que podían prestar fácilmente recursos y que pues porque sus algoritmos o sus modelos de inteligencia artificialo de blockchain y todas estas sofisticaciones, que claramente son genialidades, y así iban a resolver la frecuencia del mercado y muchos de ellos, pues ya tuvieron que doblar las manos”, expresó Valenzuela.

