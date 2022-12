De los pagos chiquitos a la consolidación de Banco Azteca

“Los banqueros eran muy pedantes”, dice, sin titubear, el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela. “Eran lejanos a la gente”. En estos 20 años de existencia, este banco ha demostrado que el sector popular ahorra, y ha logrado bancarizar alrededor de 30 millones de mexicanos, un plan que no se detiene. La tecnología jugará un papel fundamental en su estrategia.

En entrevista con Forbes México, el ejecutivo mexicano narra que, en dos décadas, han desmitificado que un servicio enfocado al sector “popular” tiene que ver con algo rezagado o retrógrada, que también se le puede ofrecer lo más sofisticado. De hecho, resalta que cuenta con una de las mejores aplicaciones que existen en el sistema financiero en México.

Y es que, resalta, Banco Azteca ha logrado posicionarse como la organización de servicios financieros popular más importante en el país, al sumar a millones de personas al sistema que, de otra manera, no hubieran podido tener acceso a éste con tanta agilidad y facilidad.

Valenzuela dice que la banca tradicional está más enfocada en la clase media o alta, lo cual está muy bien, pero atender a este segmento de la población hace que la cobranza tenga un costo más elevado, al tratarse de créditos más pulverizados.

“El banquero ha sido pedante, poco accesible, muchas veces lejano, [ya] que [sólo] presta el paraguas cuando sale el Sol. [Pero] la verdad es que se presta cuando llueve y este banco ha estado ahí en las buenas e igualmente en las malas”, afirma.

Asimismo, el banquero comenta que el hecho de romper hitos para dar acceso a millones de individuos a un banco fue algo complejo, tarea que empezó en las tiendas Elektra, ya que muchas personas iban ahí para comprar productos en “pequeños pagos”.

Pero, en medio de este proceso, se dieron cuenta de que necesitaban el abrigo de una organización financiera para desarrollar un banco popular, primero con alianzas con otros bancos y, después, con el lanzamiento de una institución poco común en ese entonces. Desde aquellos tiempos, ya han bancarizado a 30 millones de personas.

Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca. 19 de septiembre 2022 Foto: © Oswaldo Ramírez

El banquero asegura que descubrieron que sí había un ahorro importante de los mexicanos en el segmento bajo de la población, a pesar de que, al principio, las autoridades creían que no, que vivía al día. El banco necesitaba ganar la confianza de la gente, hacerse accesible con productos fáciles de entender. En resumen, ser una banca que evitara la pedantería.

El director general de Banco Azteca recuerda que lograr lo anterior no fue sencillo, ya que, hace dos décadas, el regulador pensaba que el sector popular no ahorraba y las autoridades trataban de limitar al banco. Los datos demuestran el error. Hoy, por cada peso que presta este banco, recibe de ahorro 1.4, lo que demuestra su capacidad y, sobre todo, la confianza del usuario, algo que no es fácil de conseguir.

Según su reporte financiero, al 30 de junio de 2022 el saldo de la captación tradicional de Banco Azteca es de 199,360 millones de pesos (mdp), incremento de 21,637 mdp, en comparación con junio de 2021, destacando un incremento en el producto Guardadito, Inversión Azteca y en la captación de empresas y gobierno.

“Hemos desmitificado que lo popular tiene que ver con lo rezagado, lo retrógrada; demostramos que también se puede ofrecer lo más sofisticado, una de las mejores aplicaciones que existen en el sistema financiero en México”, expone el director de Banco Azteca. De hecho, resalta que su app es una de las más usadas del sistema financiero mexicano, compitiendo cada día por el primer lugar con BBVA, el banco más grande por activos en el país.

En este sentido, muestra confianza en que el Covid-19 ha sido un acelerador impresionante para la evolución tecnológica y la digitalización de los servicios financieros. Sin embargo, prevé que, en los próximos 20 años, se va a incrementar aun más.

Alejandro Valenzuela considera que, en el futuro, las personas van a hacer algo más que pedir un préstamo: buscarán productos más especializados, por ejemplo, un financiamiento para un viaje, donde la Inteligencia Artificial y la ciencia de datos serán fundamentales para que los bancos ofrezcan las mejores condiciones para ganarse a los clientes de las bancas tradicionales.

“Más que productos, van a ser experiencias; la gente ya no irá por una hipoteca. Todo el ecosistema tecnológico no sólo ayudará a financiarlo, sino a entender qué hay detrás en una sola ecuación, desde temas legales hasta [lo relativo al] terreno. Veo al banco del futuro como un mejor asesor, que pueda explicar a las personas las implicaciones que conlleva un préstamo y, así, mejorar el perfil del riesgo al no sobreapalancar a una persona, lo cual también es un problema para la institución financiera”.

Alejando Valenzuela también considera que las empresas fintech no son un enemigo; de hecho, continuamente están en contacto con ellas para ver cuáles pueden aportar un beneficio para sus clientes, ya sea por medio de alianzas o, inclusive, adquiriendo alguna de estas empresas.

Por lo anterior, dice que están muy orgullosos de lo logrado en este tiempo, ya que de la nada han llegado a ser la novena institución de las 51 que existen en la República Mexicana, aunque son la firma que más empleados y sucursales tiene, con más de 2,500 puntos de contacto.

Sin embargo, confiesa que aún hay trabajo por hacer para que más gente se incorpore al sistema y se puedan atacar, mediante los servicios financieros, temas como la pobreza. Por eso, cree que sería bueno que la educación financiera comenzara desde la escuela, como se aprende el español o las matemáticas.

“El manejo del dinero se vuelve fundamental. Hagamos lo que hagamos, todos debemos aprender a manejarlo… Si le damos los instrumentos a todo mundo para que lo manejemos mejor, vamos a ser mejores financieros, nos apalancaremos mejor y cuidaremos más nuestros ahorros, lo que generará una mejor economía y más desarrollo”, dice el banquero mexicano.

