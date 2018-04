Bancomer busca a los mejores emprendedores Fintech de México

BBVA Bancomer lanzó la décima convocatoria del concurso “BBVA Open Talent”, que busca apoyar a los proyectos y las startups más innovadoras del sector Fintech.

Los ganadores recibirán un premio de 50,000 euros y la posibilidad de hacer crecer sus proyectos de la mano de BBVA.

En esta décima edición, la competición estará estructurada en torno a tres grandes premios: Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People.

También puedes leer: Bancomer y ProMéxico se unen para impulsar la inversión extranjera

PUBLICIDAD

Además, el programa ofrecerá un total de 150,000 euros en premios entre los tres ganadores y los finalistas tendrán la oportunidad de participar en una semana de inmersión en BBVA, durante la cual aprenderán a relacionarse con grandes empresas, buscar oportunidades de colaboración con ellas y desarrollar soluciones específicas a retos presentados por el banco y sus socios.

“Estamos a la búsqueda de estos talentos, a fin de apoyarlos e impulsarlos a escalar sus proyectos, en beneficio de nuestros clientes y el sector”, dijo Carlos López-Moctezuma, director de Nuevos Negocios Digitales y Educación Financiera de BBVA Bancomer.

BBVA también buscará alianzas con las mejores ‘startups’ para ayudarles a ganar experiencia y conocimiento y les asesorará para encontrar inversores y clientes.

Durante los 10 años de competición, BBVA Open Talent ha generado 221 colisiones entre el banco y‘startups y 34 pruebas de concepto.

La convocatoria está disponible en opentalent.bbva.com y estará disponible hasta el 3 de mayo.