Bancos se suman al paro nacional de mujeres el 9 de marzo

Notimex.- Los bancos BBVA, Santander, HSBC y Banco Azteca apoyarán el paro de mujeres convocado para el próximo 9 de marzo en protesta por la violencia de género en el país.

En un comunicado, BBVA México aseguró que “nada funciona sin ellas”, por lo que rechaza cualquier tipo de violencia en la sociedad y son especialmente sensibles cuando se trata de violencia de género y feminicidio, males que afectan profundamente el tejido social.

“Estamos seguros que el reclamo de las mujeres mexicanas por la seguridad, la justicia y la vida es un acto que fortalecerá la unidad de nuestro país en torno a objetivos comunes y que hará de México un mejor país para todos”.

Por lo que han decidido apoyar “de forma contundente y sin fisuras” la decisión personal de cada una de sus colaboradoras de adherirse o no al paro del día 9 de marzo y toman medidas para que esa decisión sea verdaderamente libre y respetada.

“Somos conscientes que muchas de ellas se sumarán a la iniciativa de #UnDiaSinNosotras y por eso pedimos comprensión a nuestros clientes por las afectaciones del servicio que puedan producirse”, afirmó.

Santander señaló a su vez que “no imaginamos, ni aceptaremos, un México sin ellas; no imaginamos, ni aceptaremos, que una sola de ellas un día no regrese”, por lo que comparte el legítimo reclamo de las mujeres sobre su derecho a la seguridad y a la vida.

“Nuestras colaboradoras están en libertad de decidir su participación en #UnDíaSinNosotras convocado el próximo 9 de marzo, para lo cual contarán con todo nuestro apoyo, solidaridad y respeto”.

La institución financiera indicó que para garantizar el funcionamiento de sus servicios tomará medidas adicionales para, parcialmente, cubrir sus ausencias.

Mientras HSBC dio a conocer que está en contra de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, ya que el respeto a la integridad de mujeres y hombres es un valor fundamental para el banco y sus colaboradores.

“HSBC México se viste de morado el 9 de marzo próximo, día del paro nacional convocado por el movimiento #UnDíaSinNosotras. Las colaboradoras que decidan faltar ese día podrán hacerlo sin repercusiones laborales o salariales”.

Por lo que, dada la relevancia del personal femenino que labora en su red de sucursales, quienes representan 51%, es posible que por esta situación el servicio al público a través de ese canal se vea limitado el 9 de marzo.

Sin embargo, la operatividad de la banca por Internet, la banca móvil, los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y otros servicios remotos mantendrán su actividad normal.

Grupo Salinas, propietario de Banco Azteca, aseguró que respetarán también la decisión de cada una de sus colaboradoras ante la convocatoria.

“A quienes decidan sumarse a esta iniciativa les pedimos informarlo a sus formadores de equipo, con el fin de garantizar a nuestros clientes la continuidad de nuestra operación”, precisó.

Citibanamex también informó que “respetará” la decisión individual que adopten sus colaboradoras en relación con #UnDíaSinMujeres el próximo 9 de marzo.

“Aquellas que decidan no asistir al lugar de trabajo, no necesitarán justificar su aucencia y no habrá afectación alguna en su salario o condiciones laborales“, indicó en un comunicado.

Detalló que activará el plan de continuidad de negocio y se informará a sus clientes la disponibilidad de los servicios que se puedan ofrecer.

“Más de la mitad de nuestro talento, así como nuestros clientes son mujeres, base fundamental de la sociedad y de nuestra empresa“, afirmó el banco.