Banxico mantendría tasa de interés hasta noviembre; bajaría en 2024: subgobernador  

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, consideró que la institución podría mantener la tasa de interés en los niveles de 11.25% hasta noviembre de este año, aunque no empezarían a bajarla hasta 2024.

Durante su participación en el 12 Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explicó que si los datos evolucionan más o menos como están esperando continuarán con esa postura monetaria por un tiempo prolongando.

Heath comentó que dejarán la tasa donde está el mayor tiempo posible para asegurar que esta trayectoria de inflación siga a la baja, incluso acompañarla hasta que se acerque a su objetivo, por lo que seguirá en 11.25% por un tiempo prolongado.

Subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath

“Si decimos por un tiempo prolongado la interpretación es mínimo tres. Sin lugar a dudas esta tasa no la vamos a cambiar en las siguientes tres decisiones y ya para la cuarta, que creo es noviembre, posiblemente, no sabemos, va a depender de la evolución de los datos, y como eso está todavía medio año adelante, no podemos adivinar realmente el futuro”, afirmó.

El subgobernador del Banxico dijo que el mercado ha entendido perfectamente bien la postura del banco central, de hecho, recordó que la última encuesta de Citibanamex, con excepción de dos o tres instituciones, están viendo que el primer ajuste será en noviembre, diciembre o hasta el año entrante.

Jonathan Heath expuso que en ese momento la institución entraría en una fase de manejo pasivo de la tasa, es decir, que no van a moverla, aunque cuidando que la política monetaria no se vuelva demasiado restrictiva para la economía.

Por lo que, detalló, los primeros ajustes que posiblemente podrían ser a la baja no significaría que están entrando en una postura de relajación monetaria, sino que tratan de mantener la postura monetaria restrictiva en un nivel consistente.

“Yo diría que deberíamos de mantener una política monetaria restrictiva no solo de aquí a fin de año, sino quizás la mitad de año entrante y en ese momento ya tendríamos bastante información para poder tomar las decisiones adecuadas que necesitamos hacer”.

Heath precisó que cuando ya estén seguros que la inflación esta cerca de la meta de 3% podrían pasar a una última fase de normalización, bajando la taza quizá en cada decisión, para llevar la postura monetaria fuera del terreno restrictivo.

El 18 de mayo, el banco central mantuvo en 11.25% la tasa de interés, en medio de una desaceleración de la inflación y mejores condiciones económicas internas, esta fue la primera vez desde mayo de 2021 donde no hizo cambios.

Hasta el cierre de mayo, la inflación general anual en México alcanzó un nivel de 5.84 por ciento, el más bajo desde agosto de 2021 y el cuarto mes consecutivo a la baja, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

